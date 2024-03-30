لغز عجيب يكشف مدى جودة التنسيق العقلي لديك

لعبة ذهنية جديدة تتحداك في نطق اللون وليس الكلمة، وتكشف عن مدى جودة التنسيق العقلي لديك، تحتوي الصورة على عدة ألوان مختلفة مكتوبة، ولكن لون خط النص لا يتطابق مع الكلمة.

يستغرق إكمال المسابقات الذهنية حوالي 25 ثانية بنجاح - لكن الأمر يستغرق من الشخص العادي ثلاث محاولات قبل أن ينفذها بشكل صحيح، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

اللغز الذي ابتكرته شركة العدسات اللاصقة Lenstore، قد يتسبب في زيادة نشاط عقلك أثناء عمله على التنسيق بين عينيك وفمك.

وذلك لأن النصف الأيمن من دماغك يحاول نطق اللون، بينما يصر النصف الأيسر على نطق الكلمة.



تحتوي أدمغتنا على جانبين، أو نصفين، وعادة ما تكون المهارات اللغوية في الجانب الأيسر من الدماغ.

الجانب الأيسر مكلف أيضًا بالمنطق والتفكير النقدي والأرقام والاستدلال، ولهذا السبب قد تنطق الكلمة المعروضة وليس اللون.

بينما يتحكم الجانب الأيمن في الانتباه والذاكرة والتفكير وحل المشكلات.

هذا النصف من الدماغ مسؤول أيضًا عن التعرف على الوجوه وقراءة المشاعر واستخدام الخيال وتقدير الألوان.

ويتحكم النصف الأيمن من الدماغ أيضًا في عضلات الجانب الأيسر من الجسم، بينما يفعل النصف الأيسر الشيء نفسه على الجانب الأيمن من الجسم.

لقد افترض علماء النفس أن الناس إما يهيمنون على نصف الدماغ الأيسر أو الأيمن بسبب تفضيل بعض الأفراد لنوع واحد من التفكير على الآخر.

على سبيل المثال، يقال إن الأشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر منطقية وتحليلية هم "ذوو الدماغ الأيسر".

وأولئك الذين لديهم "العقل الأيمن" قد يكونون أكثر بديهة وإبداعًا وذاتية.

ومع ذلك، فقد تحدت دراسات أخرى هذه النظرية من خلال إظهار عدم وجود جانب حاكم واحد.

في عام 2013، كشف علماء الأعصاب في جامعة يوتا النقاب عن هذه الأسطورة من خلال تحديد شبكات محددة في الدماغ الأيمن والأيسر تعالج الوظائف الجانبية.

خلال فترة الدراسة التي استمرت عامين، قام الباحثون بتحليل فحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي أثناء الراحة لـ 1011 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 7 و29 عامًا.

ومن خلال مراقبة نشاط الدماغ، تمكن العلماء من ربط نشاط الدماغ في منطقة واحدة من الدماغ مقارنة بأخرى.

قاموا بدراسة الجانب الوظيفي للدماغ، وقاموا بقياس 7000 منطقة دماغية وفحصوا أي مناطق الدماغ كانت أكثر جانبية. ولم يجدوا أي دليل على أن الأفراد يستخدمون شبكة الدماغ الأيسر أو شبكة الدماغ الأيمن في كثير من الأحيان.



