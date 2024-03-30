نائب شولتس: على ألمانيا أن تستعد لحماية نفسها من الهجمات العسكرية

أكد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك أنه لا يرى أي أمل في نهاية سريعة وسلمية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكر في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، يوم الجمعة: "نحن نتوق إلى السلام. بالطبع. لكن الإجابة المخلصة والقاسية هي: ربما لن تكون هناك نهاية سريعة وجيدة، حتى لو أردنا خلاف ذلك".

وتابع "علينا أن نتكيف مع حالة التهديد. أي شيء آخر سيكون ساذجا". ولذلك فمن الأفضل لألمانيا أن تقوم بالاستثمار أكثر في أمنها.

وأضاف "نحن، ألمانيا والاتحاد الأوروبي، يجب أن نحمي أنفسنا من جميع النواحي، بما في ذلك من الهجمات العسكرية".

وتعتبر الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا هي الحرب الأكثر دموية التي تشهدها أوروبا منذ عام 1945.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، "كل يوم هو يوم موت، وليس هناك نهاية تلوح في الأفق. على العكس من ذلك، تتحول روسيا بزعامة بوتين وبشكل تام إلى اقتصاد الحرب وتزيد من إنتاج الأسلحة بشكل كبير".

وتابع أنه كانت هناك نقاشات في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة حول طبيعة ومدى الدعم لأوكرانيا، "بعضها قاس وبعضها مؤلم".

وقال هابيك: "لقد أعلنت تأييدي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في وقت مبكر، وما زلت أؤيد مواصلة دعمهم بالمزيد والمزيد من المعدات العسكرية".

ومع ذلك، أكد هابيك احترامه لأي موقف يصل إلى نتيجة مختلفة عما توصل إليه هو بشأن موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأسباب أخلاقية مبدئية أو لقناعات دينية.

وأضاف "أتفهم جيدا أيضا أن الناس خائفون من تصعيد الحرب. أنا قلق أيضا". والسؤال هو ما هو الموقف وما هو الإجراء اللازم لمواجهة هذا التهديد. وأضاف أنه يتعين على الحكومة التعامل مع هذا الأمر على أساس دائم.

وأعلن هابيك موقفه الرافض لـ"تجميد الحرب".

وقال "بقدر ما أفهم أن هناك حديثا عن تجميد الحرب في ضوء العدد الكبير من الضحايا، هذا الموقف يتجاهل حقيقة أن الأوكرانيين وحدهم هم من يمكنهم تحديد الثمن الذي يرغبون في دفعه وبأي شروط يريدون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب".

وكان زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتزينيتش قد ناقش "تجميد" الصراع - وبعبارة أخرى، وقف إطلاق النار لتمكين التوصل إلى حل تفاوضي. وقد تعرض لانتقادات واسعة النطاق لهذا السبب.

وقال هابيك إن بوتين يريد تدمير وحدة أوروبا. وتابع "إذا نجح بوتين في حربه في أوكرانيا، فسوف يمضي قدما".

ولهذا السبب، من المهم أيضا بالنسبة للأمن في ألمانيا والسلام في أوروبا أن تدافع أوكرانيا عن نفسها بنجاح وأن تساعدها ألمانيا.





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