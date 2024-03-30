بريطانيا تنفذ ثاني عملية إسقاط جوي لمساعدات غذائية على غزة

أسقطت المملكة المتحدة إمدادات غذائية جوا على غزة للمرة الثانية. وقام سلاح الجو الملكي بإنزال أكثر من 10 أطنان من المساعدات بالمظلات، بما في ذلك الأرز والدقيق (الطحين) وزيت الطهي وأغذية الأطفال والسلع المعلبة والمياه للمدنيين في غزة يوم الجمعة.

وحلقت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز (إيه 400 إم) من عمان لإسقاط الإمدادات على طول الساحل الشمالي لغزة كجزء من مهمة إغاثة دولية بقيادة الأردن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس: "تبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لإيصال أكبر قدر ممكن من الغذاء إلى غزة. ستوفر عملية الإنزال الجوي اليوم أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الغذائية للمدنيين المحتاجين".

وتابع "أشكر أفراد سلاح الجو الملكي والجيش البريطاني على عملهم الدؤوب لدعم هذه المهمة".

وأضاف "سنواصل استغلال كل فرصة لإيصال المساعدات جوا وبحرا وبرا إلى غزة".

وكان سلاح الجو الملكي البريطاني قد قام بإنزال 10 أطنان من الإمدادات الغذائية على المنطقة يوم الاثنين الماضي.

ووسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، جاء الإنزال الجوي في أعقاب عمليات تسليم برية حديثة لألفي طن من المساعدات الغذائية البريطانية لإطعام أكثر من 275 ألف شخص في القطاع.





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