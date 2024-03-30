أمريكا توافق على إرسال قنابل وطائرات مقاتلة إلى إسرائيل وسط مخاوف بشأن رفح

أعطت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة موافقتها بهدوء على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل على الرغم من مخاوف واشنطن بشأن هجوم عسكري متوقع في جنوبي غزة قد يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت أمس الجمعة صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر، قولهم إن حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كي 84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة إم كي 82 زنة 500 رطل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه قد تم ربط القنابل التي تزن 2000 رطل بأحداث سابقة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا قتلى وجرحى خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يؤكد أنه على الرغم من ظهور الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، فإن إدارة بايدن تعتبر أنه من المحظور المساس بعمليات نقل الأسلحة، عند النظر في كيفية التأثير على تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





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