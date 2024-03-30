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وسط تحذيرات من مجاعة .. الأونروا تحث إسرائيل على السماح بإدخال الغذاء إلى غزة

3/30/2024 2:17:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حث مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني يوم أمس الجمعة إسرائيل على السماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة في القطاع الساحلي.

وجاءت تصريحات لازاريني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا لازاريني الدول إلى زيادة الضغط من أجل تنفيذ أمر المحكمة وإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشددا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وحذر من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص في غزة، وأن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم.

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الخميس في أعقاب حكم سابق صدر في 26 يناير الماضي أمرت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.


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