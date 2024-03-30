زيادة الوزن أثناء الحمل ليست ضرورية للبدينات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفيد المبادئ التوجيهية الخاصة بزيادة الوزن أثناء الحمل بأن من لديهن سمنة ينبغي أن يكتسبن ما بين 5 و9 كغم، مقارنة بـ 11.5 إلى 16 كغم للنساء ذوات الوزن الطبيعي.لكن، خلافاً لذلك، قدم بحث سويدي جديد، من معهد كارولينسكا، بيانات تدعم فكرة تعديل هذه التوصية أو إزالتها، بعدما تبين أن النساء اللاتي لديهن درجة متقدمة من السمنة لسن بحاجة إلى زيادة الوزن أثناء الحمل على الإطلاق.



ووفق "مديكال إكسبريس"، اعتمدت الدراسة على السجلات الطبية الإلكترونية وبيانات التسجيل لـ 15760 امرأة مصابة بدرجات مختلفة من السمنة في ستوكهولم.



وتمت متابعة النساء لمدة متوسطها 8 سنوات بعد الولادة. ودراسة مجموعة من النتائج الضارة المرتبطة بزيادة الوزن أثناء الحمل.



ومن الحالات التي تتبعتها الدراسة لدى النساء: تسمم الحمل، وسكري الحمل، واحتباس الوزن الزائد بعد الولادة، ومرض القلب والأوعية الدموية الأمومي، والولادة القيصرية غير المخطط لها، والولادة المبكرة، وولادة جنين ميت، وموت الرضيع.



وأظهرت الدراسة عدم وجود مخاطر متزايدة لهذه المشاكل إذا زاد وزن الحامل البدينة بمعدل أقل من 5 كغم.



وبالنسبة للنساء المصابات بدرجة كبيرة من السمنة، وجد الباحثون أن عدم زيادة الوزن على الإطلاق خلال الحمل (أي صفر كغم) كان أفضل لصحة الحامل المولود، وارتبط بانخفاض المخاطر المشار إليها بنسبة 20% تقريباً.

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