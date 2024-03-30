رسوم مقابل الجلوس في الظل.. قانون يثير الجدل في إسبانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت منطقة إسبانية قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم الذين يجلسون في الظل.

"أسعار مختلفة للطاولات"

فقد قررت حكومة الأندلس الإقليمية، التي تعد من أكثر المقاطعات حرارة في البلاد، منح المطاعم سلطة تحديد "أسعار مختلفة" للطاولات، اعتمادا على مكان تواجدها، سواء كانت في الشمس أو في الظل.

وقال روبن سانشيز، المتحدث باسم جمعية المستهلكين، إن المطاعم أصبح بإمكانها فرض رسوم إضافية على الوجبات المقدمة في الأماكن المظللة، طالما تم إبلاغ العملاء مسبقا بذلك.

"مرئية لا شفهية"

وبموجب القرار، فإن أي تغييرات في السعر يجب أن تكون "مرئية"، حيث إن إخبار العميل شفهيا "لن يكون كافيا".

وتسجل الأندلس، الواقعة بجنوب إسبانيا، في كثير من الأحيان درجات حرارة شديدة في جميع أنحاء المنطقة.

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