رسوم مقابل الجلوس في الظل.. قانون يثير الجدل في إسبانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت منطقة إسبانية قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم الذين يجلسون في الظل.
"أسعار مختلفة للطاولات"
فقد قررت حكومة الأندلس الإقليمية، التي تعد من أكثر المقاطعات حرارة في البلاد، منح المطاعم سلطة تحديد "أسعار مختلفة" للطاولات، اعتمادا على مكان تواجدها، سواء كانت في الشمس أو في الظل.
وقال روبن سانشيز، المتحدث باسم جمعية المستهلكين، إن المطاعم أصبح بإمكانها فرض رسوم إضافية على الوجبات المقدمة في الأماكن المظللة، طالما تم إبلاغ العملاء مسبقا بذلك.
"مرئية لا شفهية"
وبموجب القرار، فإن أي تغييرات في السعر يجب أن تكون "مرئية"، حيث إن إخبار العميل شفهيا "لن يكون كافيا".
وتسجل الأندلس، الواقعة بجنوب إسبانيا، في كثير من الأحيان درجات حرارة شديدة في جميع أنحاء المنطقة.
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