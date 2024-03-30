الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تستمر اليوم السبت، الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



ومع ساعات المساء هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة.



وتبقى الأجواء الاثنين، دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 وفي مرتفعات الشراة 20 - 10, وفي مناطق البادية 26 - 14 وفي مناطق السهول 24 - 15، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 32 - 19 درجة مئوية.

