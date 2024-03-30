المفوّض العام للأونروا يدعو سويسرا إلى استئناف دعمها المالي للوكالة الدولية

MENAFN - Swissinfo) دعا المفوّض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، سويسرا والاتحاد الأوروبيّ إلى استئناف دعمهما للوكالة الدوليّة.

English en UNRWA head calls on Switzerland to resume financial support الأصلي طالع المزيدUNRWA head calls on Switzerland to resume financial support

تم نشر هذا المحتوى على 28 مارس 2024 - 14:11 6دقائق Keystone-SDA/ث.س

وقال لازاريني لوسائل الإعلام عقب اجتماعه مع أعضاء وعضوات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السويسري (FAC-N) إنه:” من الأهميّة أن تظل سويسرا شريكا كما كانت على الدوام”.

وأعرب لوران فيرلي، المنسق العام للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السويسري (الغرفة السفلى بالبرلمان)، عن ارتياحه، موضحًا في حديث لوكالة أنباء كيستون آس دي أي (Keystone-SDA) أن الهدف من اللقاء“هو التمكّن من الحديث مع بعضنا البعض بشكل مباشر ودون مرشّحات”.

+ ما خلفية الادعاءات التي تنال من مصداقية الأونروا وتعيق جهودها الإنسانية في غزة؟

وكانت وزارة الخارجية الفدرالية قد علّقت مساهمتها السنوية البالغة 20 مليون فرنك سويسري بعد اتهام 12 موظفًا وموظّفة في الأونروا بالتّورّط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي. وما تزال وزارة الخارجية الفدرالية في انتظار التقرير النهائي بشأن الأونروا، والمتوقع صدوره في 20 أبريل المقبل، قبل اتّخاذ قرارها بالخصوص.

في انتظار نتائج التقرير

لقد تمّ فتح تحقيق مع الموظفين والموظّفات ممّن يُزعم انتماءهم.ن لحركة حماس، ومن المرجّح أن يتقرّر بحسب نتيجة هذا التحقيق ما إذا كانت سويسرا ستستأنف دعمها المالي للوكالة الدوليّة أم لا. وانتهز المفوّض العام للأونروا هذا اللقاء مع البرلمانيين السويسريين ليقدم لهم شرحا عن مجريات هذا التحقيق.

+ انقسام داخل البرلمان السويسري بشأن المساعدات المقدمة للأونروا

من ناحية أخرى، عبّر العديد من البرلمانيين.ات عن رغبتهم.نّ في انتظار صدور نتيجة التحقيقات الجارية، وستقوم الحكومة الفدرالية بعد ذلك بتقديم اقتراح يُعرض للتشاور على لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ومنذ شهر ديسمبر، لم تتمكن المنظّمات الإنسانيّة في الشرق الأوسط من الحصول على الدعم السويسري إلا بعد القيام بإجراء من هذا القبيل. وقد دعت العديد من المنظمات غير الحكومية سويسرا إلى استئناف تمويلها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

وفي ظل الأوضاع الإنسانية الطارئة، يعتقد فيرلي أنه بإمكان الحكومة الفدرالية المضيّ قدماً في صرف الدعم على مرحلتين، خاصة إذا تأخر صدور تقرير الأونروا:“يمكن للحكومة أن تتقدم باقتراح للمساعدات الطارئة في غزة في وقت مبكر من شهر أبريل”. ثم، يمكن توضيح المسائل المتعلقة بتمويل برامج التدريب والتعليم الموجهة للاجئين.ات الفلسطينيين.ات التي تشرف عليها الأونروا في عدة دول لاحقا، وفقا للبرلماني السويسري.

بلدان أخرى استأنفت الدعم

من جانبه أيضاً، قال لازاريني إنه شرح لأعضاء وعضوات اللجنة البرلمانية أسباب حملات التشويه ضد الوكالة، والتي لا ترتبط بالضرورة بوجودها في غزة، كما أشار أيضًا إلى أن حماس نفسها تعتبر بعض أنشطة الأونروا“تهديدًا” لها لأنها تعطي الأولوية لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمفوّض العام للأونروا، فإن الوضع اليوم أقل مأساوية مما كان عليه قبل شهر، وأنّ تمويل الأونروا مضمون حتى نهاية شهر مايو، حيث يمكن دفع رواتب موظفي وموظّفات الوكالة الدوليّة في شهري مارس وأبريل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد استأنفت دعمها، وكذلك فعلت دول شمال أوروبا وكندا وأستراليا، بل إن بعض الدول الأوروبية زادت من مساهماتها في ضوء الصعوبات التي تواجهها الوكالة، كما تقوم دول الخليج بتقديم الدعم للأونروا أيضًا.

بقاء الأموال الأمريكية مجمدة

وتكمن المشكلة أيضاً في أن الولايات المتحدة، أكبر الدول المانحة، قد جمّدت مساعداتها حتى شهر مارس 2025. ولكنها في نفس الوقت، دعت الدّول الأخرى إلى العمل من أجل ضمان مواصلة الوكالة الأممية لعملها. وقال لازاريني:“سيتعين علينا حشد المزيد من البلدان”، حيث تشكّل خسارة تمويل الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا وجوديًا للأونروا.

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وقبل أيام قليلة، مُنع لازاريني من دخول قطاع غزّة من دون الحصول على تبرير لذلك من قبل السلطات الإسرائيليّة. كما أن إسرائيل لم تعد تسمح للأونروا بتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة، مع العلم أنّه لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص يعتمدون على المساعدات في هذا الجزء من القطاع.

وقد توفي بالفعل الكثير من الأشخاص بسبب نقص الغذاء. ووفقًا للازاريني فإن المساعدات“غير كافية على الإطلاق مقارنة بالاحتياجات الهائلة” حيث إن أكثر من نصف السكان لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.

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