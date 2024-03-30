كيف يؤثر التهديد الإرهابي المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية على سويسرا؟





تم نشر هذا المحتوى على 29 مارس 2024 - 09:00 10دقائق

عندما لا يقوم بتغطية المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل والمصارف والتجارة، يمكن العثور على المراسل التجاري لـ swissinfo وهو يمارس لعبة الكريكيت في مناطق مختلفة من سويسرا - بما في ذلك بحيرة سانت موريتس المجمدة.



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تسلّط سويس إنفو (SWI Swissinfo) في هذا التقرير الضوءَ على التداعيات المحتملة لهجوم موسكو على سويسرا، والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الأمن في البلاد.

هل تعدّ سويسرا هدفًا محتملًا للتنظيم؟

يقترب تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان (IS-K)* أكثر فأكثر من أوروبا، بعد أن قتل أربعة مسلّحين حوالي 140 شخصًا في قاعة مدينة كروكوس، على مشارف موسكو، يوم الجمعة 22 مارس الجاري. وتتمركز الجماعة الإرهابية في منطقة تغطي أجزاء واسعة من أفغانستان، وباكستان، وتركمانستان. وقد سبق لها أن نفّذت بالفعل هجمات مميتة في كلّ من أفغانستان وإيران.

وتعدّ هذه المجموعة الإرهابية جزءًا من تنظيم الدولة الإسلامية، الذي حدّد الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول الأوروبية، واليهود بشكل عام كأهداف لهجماته.

وأوضح جهاز الإستخبارات الفدرالي بسويسرا (FIS) في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى سويس إنفو أنّ” الدول الأخرى أكثر عرضة للخطر، خاصة تلك التي تشارك عسكريا في تحالفات دولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أو التي يُنظر إليها على أنها معادية للإسلام بشكل خاص، من قبل الأفراد الذين يستلهمون الفكر الجهادي”.

المزيد المزيد قانون مكافحة الإرهاب تعسّفي أم ضروري؟

تم نشر هذا المحتوى على 26 أبريل 2021 يوم الأحد 13 يونيو، يُصوّت الشعب السويسري على قانون جديد لمكافحة الإرهاب أثار جدلاً داخل الحدود السويسرية وخارجها.

طالع المزيدقانون مكافحة الإرهاب تعسّفي أم ضروري؟

ورفعت فرنسا، التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام، حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى للدفاع عن نفسها ومنع تكرار حدوث هجمات إرهابية كتلك التي ضربت البلاد في السنوات السابقة.

كما أن ألمانيا في حالة تأهب قصوى، بعد اعتقال شخصين مؤخرًا، متهميْن بالتخطيط لهجوم على كاتدرائية كولونيا.

وتأخذ سويسرا بدورها، هذه الحالة على محمل الجد. حيث أشار جهاز الاستخبارات الفدرالي في تقريره السنوي بعنوان“أمن سويسرا 2023′′، الذي نشر في يونيو الماضي، إلى أن“درجة التهديد الإرهابي الذي يواجه سويسرا لا تزال مرتفعة، وأن هذا التهديد ذو طبيعة جهادية في المقام الأول”.

ويضيف التقرير:“لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية على استعداد للتخطيط، وتنفيذ هجمات في أوروبا. ومن المرجّح أن تظل قدرات التنظيم الأساسي في سوريا والعراق ضعيفة، خلال السنوات المقبلة. لكن أحد فروع هذا التنظيم، تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان وأفغانستان، أظهر دينامية جديدة منذ عام 2022، ومن المرجح أن يكون لها تأثير على وضع التهديد الإرهابي في أوروبا، خلال الأعوام المقبلة”.

وأكّد جهاز الاستخبارات الفدرالي السويسري، في شهر ديسمبر، أن التهديد بشن هجمات إرهابية لا يزال“في أوجه” على الرغم من عدم وجود مؤشرات على وجود خطط ملموسة لمهاجمة الدولة التي تشقها سلسلة جبال الألب .

وعلى الرغم من أنّ سويسرا المحايدة لم تشارك في العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، إلا أنها حظرت العديد من الجماعات الجهادية، بما في ذلك الاقتراح الأخير بحظر حماس ، في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل، في شهر أكتوبر الماضي.

ما هي التهديدات المحددة؟

جاء في تقرير جهاز الاستخبارات الصادر في شهر يونيو أيضا أنّ” استخدام الأسلحة النارية أو المتفجرات يظلّ احتمالاً واقعياً. وتعتبر الأهداف التي تحظي بحماية ضعيفة، على غرار التجمعات الكبيرة من الناس، ومحطات وسائل النقل العام، الأكثر عرضة للخطر”. لكن هذا الصنف من الهجمات يمكن أن يطال أيضا أماكن العبادة، وأفراد الشرطة، والسياسيين.ات، وفقا للتقرير.

وتعتقد السلطات أن التهديد الرئيسي يأتي من المحاولات المستمرة لتجنيد الأفراد الساخطين ودفعهم إلى إلى التطرف، من خلال المنتديات الإلكترونية التي تمجّد العنف.

وقد ألقي القبض في شهر مارس على فتى يبلغ من العمر 15 عاما، أصبح متطرفا في تونس قبل أن ينتقل إلى سويسرا، بعد طعن يهودي أرثوذكسي في زيوريخ. وفي عام 2020، طعنت امرأة متسوقين في متجر متعدد الطوابق، في مدينة لوغانو بجنوب سويسرا. وبعد ذلك بعامين، قُتل رجل طعناً حتى الموت في مدينة مورج، البلدة الصغيرة الواقعة على ضفاف بحيرة جنيف، في هجوم“ذي دوافع جهادية”.

ونصّ تقرير جهاز الإستخبارات الفدرالي على أن“التهديد الإرهابي أصبح أكثر انتشارًا في أوروبا منذ عام 2020، وبات ينبع بشكل متزايد من أفراد يتصرفون كذئاب منفردة، وليس لهم.ن صلات مباشرة بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة. وتمثّل المشاكل النفسية أو الأزمات الشخصية عوامل متزايدة الأهمية في التعجيل باستخدام العنف”.

ما ردّ فعل السلطات السويسرية؟

كانت سويسرا مستعدة بالفعل لمواجهة الخطر“المتصاعد” لوقوع هجمات إرهابية، قبل الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية على مقربة من العاصمة الروسية موسكو.

وجاء في بيان لجهاز الشرطة الفدرالية (Fedpol) أرسله عبر البريد الإلكتروني، إلى سويس إنفو:“يراقب جهاز الشرطة الفدرالية الوضع عن كثب، وهو على اتصال وتعاون مع السلطات الشريكة، الوطنية والدولية”.

وأوضح الجهاز أنه بينما تعود إليه المسؤولية في تحديد وتكييف أفضل تدابير الحماية ضد الإرهاب، فإنه من واجب أجهزة الشرطة في الكانتونات السهر على تنفيذ تلك التدابير.

وبالإضافة إلى حماية المواطنين.ات السويسريين.ات، يقوم جهاز الشرطة الفدرالية أيضًا، بالتنسيق مع قوات الشرطة في البلدان الأخرى. ووفقا للموقع الإلكتروني لجهاز الشرطة الفدرالية فإن:” الإرهابيين يستخدمون سويسرا أيضًا في بعض الأحيان كقاعدة لوجستية للتخطيط لتنفيذ هجمات في بلدان أخرى، أو كنقطة عبور”.

وعلى سبيل المثال، فقد كانت محكمة فرنسية، قد أصدرت عام 2015، حكمًا على رجل سويسري بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك بتهمة تجنيد أشخاص للتحضير لهجمات إرهابية في فرنسا .

وقد تم تنفيذ العديد من الاعتقالات والملاحقات القضائية في سويسرا، ضد أشخاص متورطين في أنشطة مرتبطة بالإرهاب، على غرار التجنيد للقيام بأنشطة عنيفة.

ومنذ عام 2017، لم تُسجَّل أي حالات سفر لمواطنين.ات سويسريين.ات إلى الخارج للانضمام إلى مقاتلين جهاديين ينشطون في بلدان أخرى.

هل ثمّة أي تدابير طويلة المدى؟

وافق الناخبون والناخبات السويسريون والسويسريات عام 2021، على مجموعة من الإجراءات الجديدة المصمّمة للقضاء على التطرّف.

وتضمنت القوانين الجديدة، سلطة احتجاز الأشخاص لمنعهم.ن من تنفيذ هجمات إرهابية، حتى لو لم تكن هناك أدلة كافية لاتخاذ إجراءات جنائية ضدهم. ن.

ويمكن وضع المتطرفين.ات المشتبه بهم. ن تحت الإقامة الجبرية، ومنعهم. ن من مغادرة البلاد، وإجبارهم. ن على الحضور بانتظام إلى مراكز الشرطة.

وقال معارضو ومعارضات هذه القوانين، إنها تنتهك حقوق الأفراد بشكل كبير، وإنها ستشكّل أحد أكثر إجراءات مكافحة الإرهاب صرامة في أوروبا.

وكانت كارين كيلر- سوتَّر، وزيرة العدل آنذاك، قد صرّحت بأن القوانين لن تطبّق إلا على عدد قليل من الأشخاص، وأنه لن يتم اللجوء إليها إلا كملاذ أخير.

*أحد فروع تنظيم الدولة الإسلامية (IS)، والذي كان حتى العام 2014 يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIS، واختصاره داعش بالعربية). ينشط الفرع في جنوب آسيا وآسيا الوسطى.

تحرير: بالتس ريغيندينغر

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي /أم

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قانون مكافحة الإرهاب تعسّفي أم ضروري؟

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