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جفاف العين يغير تركيبة الميكربيوم

3/30/2024 1:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحتوي العديد من مناطق الجسم على ميكروبيوم (البكتريا الصديقة)، بما في ذلك الأمعاء والجلد والفم والأنف والأذن والعينين، وقد وجد باحثون أن هذه الميكروبات تختلف نوعيتها عندما تعاني العين من الجفاف.
ووفق "مديكال نيوز توداي"، عُرضت النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، الذي اختتم أعماله أول أمس.


وجمع فريق البحث من جامعة ستيفن أوستن في تكساس، عينات عيون من 30 مشاركاً باستخدام المسحة، ثم قاموا بإجراء تسلسل الرنا الريباسي وتحليل المعلومات الحيوية لاكتشاف ما تم تضمينه في ميكروبيومات العين لمن يعانون من جفاف العين مقابل العيون السليمة.


وعند التحليل، "كان من المفاجئ معرفة أن ميكروبيوم العين المصاب بحالة جفاف العين يحتوي في الغالب على أنواع مختلفة من البكتريا، ترتبط بأمراض عيون أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول".


وقالت الدكتورة الكسندرا مارتينوفا فان كلاي: "توفر الأفكار حول أسباب جفاف العين معلومات قيمة يمكن أن تؤدي إلى تطوير أساليب علاجية جديدة".


وتابعت: "إذا تمكنا من تعديل الميكروبيوم في العين للمساعدة في علاج مرضى جفاف العين، فسيتم تحقيق تقدم حقيقي". "إن جفاف العين هو مشكلة هائلة، وهذا النهج الجديد يمكن أن يكون الحل لملايين المصابين".


ويؤثر جفاف العين على الملتحمة والقرنية، ويشكل منطلقاً لمشاكل أخرى في العيون.

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