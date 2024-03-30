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مصر.. انتحار فتاة بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة

3/30/2024 12:16:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت جهات التحقيق في مصر نقل جثمان رحاب فتاة البراجيل
بالجيزة
التي أنهت حياتها إثر تناولها مادة سامة أمس بعد أسابيع من مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق حزنا عليه، إلى مصلحة الطب الشرعي.

وأمرت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين بالمشرحة لإجراء الصفة التشريحية لجثمان رجاب فتاة البراجيل، لبيان ما إذا كان يوجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وبيان ما إذا كانت توجد ثمة إصابات حيوية في الجثمان من عدمه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وطلبت جهات التحقيق المصرية أيضا أخذ عينة من دماء رحاب فتاة البراجيل المتوفاة إلى رحمه مولاها، وأيضا أخذ عينة من قليمات أظافرها لتحليلهما لبيان ما إذا كانت تلك العينة تحتوى على ثمة خلايا بشرية لغير المتوفاة من عدمه وبيان ما إذا كان يوجد بتلك العينة ثمة آثار لمقاومة أو تعدي من عدمه، وبيان ما إذا كانت تحوي على ثمة مواد مخدرة أو مسكرة أو سامة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرجة به وبيان ما إذا كانت تم تناول تلك المواد -إن وجدت- عنوة من عدمه.

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