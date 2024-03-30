مصر.. انتحار فتاة بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت جهات التحقيق في مصر نقل جثمان رحاب فتاة البراجيل
بالجيزة
التي أنهت حياتها إثر تناولها مادة سامة أمس بعد أسابيع من مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق حزنا عليه، إلى مصلحة الطب الشرعي.
وأمرت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين بالمشرحة لإجراء الصفة التشريحية لجثمان رجاب فتاة البراجيل، لبيان ما إذا كان يوجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وبيان ما إذا كانت توجد ثمة إصابات حيوية في الجثمان من عدمه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وطلبت جهات التحقيق المصرية أيضا أخذ عينة من دماء رحاب فتاة البراجيل المتوفاة إلى رحمه مولاها، وأيضا أخذ عينة من قليمات أظافرها لتحليلهما لبيان ما إذا كانت تلك العينة تحتوى على ثمة خلايا بشرية لغير المتوفاة من عدمه وبيان ما إذا كان يوجد بتلك العينة ثمة آثار لمقاومة أو تعدي من عدمه، وبيان ما إذا كانت تحوي على ثمة مواد مخدرة أو مسكرة أو سامة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرجة به وبيان ما إذا كانت تم تناول تلك المواد -إن وجدت- عنوة من عدمه.
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