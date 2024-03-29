جناح مجلس التعاون يفوز بجائزة الضيافة في معرض (إكسبو 2023 الدوحة)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 3 (كونا) -- فاز جناح مجلس التعاون اليوم الجمعة بجائزة الضيافة في معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة التي تكافئ المشاركين الذين قدموا خدمات استثنائية متميزة وطاقم عمل مثل الجولات الإرشادية للزائر وذلك ضمن فئة الأجنحة المبنية ذاتيا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك جاء خلال حفل توزيع الجوائز للأجنحة الفائزة تقديرا لمساهماتها وجهودها المتميزة خلال فترة إقامة المعرض على مدى ستة أشهر بحضور وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة عبد الله العطية ورئيس المكتب الدولي للمعارض آلان بيرجيه وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى قطر ومفوضي الأجنحة.
وتسلم الجائزة المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة خالد آل الشيخ وفقا لتقييم لجنة التحكيم المكونة من عشرة محكمين متخصصين من دولة قطر والمكتب الدولي للمعارض والرابطة الدولية لمنتجي البستنة. (النهاية)
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