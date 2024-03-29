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جناح مجلس التعاون يفوز بجائزة الضيافة في معرض (إكسبو 2023 الدوحة)

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 3 (كونا) -- فاز جناح مجلس التعاون اليوم الجمعة بجائزة الضيافة في معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة التي تكافئ المشاركين الذين قدموا خدمات استثنائية متميزة وطاقم عمل مثل الجولات الإرشادية للزائر وذلك ضمن فئة الأجنحة المبنية ذاتيا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك جاء خلال حفل توزيع الجوائز للأجنحة الفائزة تقديرا لمساهماتها وجهودها المتميزة خلال فترة إقامة المعرض على مدى ستة أشهر بحضور وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة عبد الله العطية ورئيس المكتب الدولي للمعارض آلان بيرجيه وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى قطر ومفوضي الأجنحة.
وتسلم الجائزة المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة خالد آل الشيخ وفقا لتقييم لجنة التحكيم المكونة من عشرة محكمين متخصصين من دولة قطر والمكتب الدولي للمعارض والرابطة الدولية لمنتجي البستنة. (النهاية)

ع ش / ر س



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