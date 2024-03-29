انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة والتي تستضيفها مدينة جدة حتى 2 إبريل المقبل بمشاركة 20 فريقا من بينها أربعة كويتية هي (التضامن والفحيحيل) للرجال و(نادي الفتاة وسلوى الصباح) للسيدات.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الأهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و(السد) و(قطر) من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات يشارك في البطولة سبعة أندية هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويلعب (الفحيحيل) الكويتي في المجموعة الأولى إلى جانب (البحرين) البحريني و(دربنديخان) العراقي فيما يلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الثالثة إلى جانب (الأهلي) السعودي و(العربي) القطري.
ويلعب نادي (سلوى الصباح) في المجموعة الأولى إلى جانب (عالي) البحريني و(المرأة) القطري فيما يلعب (الفتاة) الكويتي في المجموعة الثانية إلى جانب (حمادة) الأردني و(الصناعات الحربية) العراقي و(الرائد) السعودي. (النهاية)
ف ن / م م ج
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