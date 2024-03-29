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انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 بمشاركة كويتية

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة والتي تستضيفها مدينة جدة حتى 2 إبريل المقبل بمشاركة 20 فريقا من بينها أربعة كويتية هي (التضامن والفحيحيل) للرجال و(نادي الفتاة وسلوى الصباح) للسيدات.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الأهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و(السد) و(قطر) من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات يشارك في البطولة سبعة أندية هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويلعب (الفحيحيل) الكويتي في المجموعة الأولى إلى جانب (البحرين) البحريني و(دربنديخان) العراقي فيما يلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الثالثة إلى جانب (الأهلي) السعودي و(العربي) القطري.
ويلعب نادي (سلوى الصباح) في المجموعة الأولى إلى جانب (عالي) البحريني و(المرأة) القطري فيما يلعب (الفتاة) الكويتي في المجموعة الثانية إلى جانب (حمادة) الأردني و(الصناعات الحربية) العراقي و(الرائد) السعودي. (النهاية)

ف ن / م م ج




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