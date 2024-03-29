البرلمان العربي يرحب بإصدار (العدل الدولية) تدابير احترازية لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 3 (كونا) -- رحب البرلمان العربي اليوم الجمعة بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية مجددا مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد البرلمان العربي في بيان على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بإيقاف إطلاق النار يؤكد ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذا للأوامر الاحترازية.
ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى إيقاف إطلاق النار.
وقضت محكمة العدل الدولية أمس الخميس بإجماع قضاتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقرير للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. (النهاية)
م ف م / م م ج
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