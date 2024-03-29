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البرلمان العربي يرحب بإصدار (العدل الدولية) تدابير احترازية لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 3 (كونا) -- رحب البرلمان العربي اليوم الجمعة بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية مجددا مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد البرلمان العربي في بيان على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بإيقاف إطلاق النار يؤكد ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذا للأوامر الاحترازية.
ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى إيقاف إطلاق النار.
وقضت محكمة العدل الدولية أمس الخميس بإجماع قضاتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقرير للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. (النهاية)

م ف م / م م ج




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