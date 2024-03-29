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القيادة المركزية الأمريكية تجري عملية إنزال جوي إضافي للمساعدات الإنسانية على غزة

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي أن العملية شملت طائرتين من طراز (سي-17) تابعة للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإسقاط الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وأوضح البيان أنه تم إسقاط أكثر من 46 ألف وجبة طعام في شمال غزة وهي منطقة في أمس الحاجة للاغاثة مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والأردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات أخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال البيان إن تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. (النهاية)

ا م م / م م ج



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