دوري روشن السعودي: (الاتحاد) يفوز على (الفيحاء)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 3 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الفيحاء) بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وافتتح (الفيحاء) اهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة (الامير عبدالله الفيصل) الرياضية بجدة بضربة جزاء نفذها المغربي عبدالحميد صابيري في الدقيقة 25 ليدرك (الاتحاد) التعادل عن طريق لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 30.
بعد ذلك سجل أحمد الغامدي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي للشوط الاول قبل أن يعزز مروان الصحفي تقدم (الاتحاد) بهدف ثالث سجله في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي لشوط المباراة الثاني.
وبهذه النتيجة يحافظ (الاتحاد) على مركزه الرابع برصيد 46 نقطة في سلم ترتيب الدوري في حين يبقى (الفيحاء) بالمركز الثامن برصيد 32 نقطة.
وفي مباريات اخرى من نفس الجولة فاز (التعاون) على ضيفه (الحزم) في ملعب (التعاون) بمدنية بريدة برباعية نظيفة كما فاز (الرائد) على مضيفه (الاخدود) بنتيجة 3-1 في ملعب مدينة الامير (هذلول بن عبدالعزيز) الرياضية في مدنية نجران.
وفي مواجهات اخرى تعادل (الاتفاق) مع (الاهلي) بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب (الاتفاق) بمدنية الدمام فيما فاز (الخليج) على مضيفه (ضمك) بهدف نظيف في ملعب مدينة ضمك بمدينة خميس مشيط. (النهاية)
ف ن / ر ج
MENAFN29032024000071011013ID1108038243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.