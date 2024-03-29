الدوري الفرنسي.. (ليل) يفوز على ضيفه (لانس) بهدفين لهدف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 3 (كونا) -- فاز فريق (ليل) على ضيفه (لانس) بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة في استاد (بيار موروا) ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (ليل) بهدف نظيف سجله اللاعب إيدون زيغروفا بمساعدة نبيل بن طالب في أسفل وسط المرمى في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع (ليل) ان يعزز موقفه بهدف ثان سجله زيغروفا كذلك في أسفل وسط المرمى بالدقيقة ال60.
ونجح لاعب (لانس) إيلي واهي في تسجيل هدف فريقه ابساعدة فاكوندو ميدينا في أسفل وسط المرمى في الدقيقة ال78.
وبهذه النتيجة يستقر (ليل) في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 46 نقطة بينما يقع فريق (لانس) في المركز السادس برصيد 42 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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