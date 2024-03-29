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الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة على مسؤولين في النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 3 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة قيود تأشيرة على مجموعة من المسؤولين الحكوميين السوريين بسبب التورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات في البلاد التي اندلعت عام 2011.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن فرض قيود التأشيرة على "عشرة مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرين لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وهذه ليست أول مرة تفرض الولايات المتحدة قيود تأشيرة على مسؤولين في النظام السوري بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات اذ أن الخارجية الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي قيود تأشيرة على 11 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين.
وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع "مرور 13 عاما على بدء نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا حيث ارتكب النظام فظائع بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" حسب بيان المتحدث.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين".
وأكد أن واشنطن لن تطبع العلاقات "مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونؤكد من جديد دعمنا الثابت للشعب السوري بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة".
وأعلن المتحدث أن بلاده "ستواصل السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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