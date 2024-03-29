اليمن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 29 – 3 (كونا) –- رحبت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة بالتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية والهادفة لزيادة إدخال المساعدات الانسانية والاغاثية اللازمة إلى قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام مشيرة إلى استمرار المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وسياسة التجويع الممنهج التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت دعوتها لاستمرار الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقضت محكمة العدل الدولية أمس الخميس بإجماع قضاتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر. (النهاية)
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