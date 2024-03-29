Saturday, 30 March 2024 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليمن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 29 – 3 (كونا) –- رحبت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة بالتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية والهادفة لزيادة إدخال المساعدات الانسانية والاغاثية اللازمة إلى قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام مشيرة إلى استمرار المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وسياسة التجويع الممنهج التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت دعوتها لاستمرار الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقضت محكمة العدل الدولية أمس الخميس بإجماع قضاتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN29032024000071011013ID1108038240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث