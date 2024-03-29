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قطر ترحب بأمر محكمة العدل الدولية بضمان دخول الغذاء الى سكان غزة

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 3 (كونا) -- رحبت قطر اليوم الجمعة بأمر محكمة العدل الدولية الكيان الاسرائيلي المحتل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الحرب في قطاع غزة أفرزت واقعا إنسانيا مأساويا ظل يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة العوائق المفروضة على دخول المساعدات الإغاثية واستهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في مناطق توزيع المساعدات مشددة في هذا الصدد على ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ الأمر بما في ذلك فتح المعابر لتجنب المجاعة التي تهدد القطاع فضلا عن منع مخاطر الإبادة الجماعية.
وشددت الوزارة على أن الواقع الإنساني المروع في قطاع غزة بما في ذلك تهديد حياة المدنيين يستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لوقف إطلاق النار بشكل دائم في القطاع ومنع تمدد آثار الحرب الكارثية إلى المنطقة.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمس الخميس تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو معوقات. (النهاية)

س س س / ر ج



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