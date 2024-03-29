قطر ترحب بأمر محكمة العدل الدولية بضمان دخول الغذاء الى سكان غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 3 (كونا) -- رحبت قطر اليوم الجمعة بأمر محكمة العدل الدولية الكيان الاسرائيلي المحتل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الحرب في قطاع غزة أفرزت واقعا إنسانيا مأساويا ظل يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة العوائق المفروضة على دخول المساعدات الإغاثية واستهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في مناطق توزيع المساعدات مشددة في هذا الصدد على ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ الأمر بما في ذلك فتح المعابر لتجنب المجاعة التي تهدد القطاع فضلا عن منع مخاطر الإبادة الجماعية.
وشددت الوزارة على أن الواقع الإنساني المروع في قطاع غزة بما في ذلك تهديد حياة المدنيين يستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لوقف إطلاق النار بشكل دائم في القطاع ومنع تمدد آثار الحرب الكارثية إلى المنطقة.
وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمس الخميس تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو معوقات. (النهاية)
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