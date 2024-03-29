موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143547 غزة - آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في شرق مخيم (البريج) وسط قطاع غزة وتطلق عددا من القذائف باتجاه منازل فلسطينيين ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
3143572 واشنطن - الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة على مجموعة من المسؤولين الحكوميين السوريين بسبب التورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات في البلاد التي اندلعت عام 2011.
3143545 الجزائر - السلطات في جنوب إفريقيا تعلن مقتل 45 شخصا إثر سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا في واد بمقاطعة (ليمبوبو) شمالي البلاد.
3143556 كوالالمبور - الشرطة الماليزية تعلن أنها قبضت على إسرائيلي بحوزته ستة أسلحة نارية و200 رصاصة في فندق بوسط العاصمة كوالالمبور وتقول إنه زعم بأنه كان يستهدف إسرائيليا آخر بسبب نزاع عائلي ومع ذلك ستجري المزيد من التحقيقات. (النهاية)
ر ج
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