Saturday, 30 March 2024 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/29/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143547 غزة - آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في شرق مخيم (البريج) وسط قطاع غزة وتطلق عددا من القذائف باتجاه منازل فلسطينيين ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
3143572 واشنطن - الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرة على مجموعة من المسؤولين الحكوميين السوريين بسبب التورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات في البلاد التي اندلعت عام 2011.
3143545 الجزائر - السلطات في جنوب إفريقيا تعلن مقتل 45 شخصا إثر سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا في واد بمقاطعة (ليمبوبو) شمالي البلاد.
3143556 كوالالمبور - الشرطة الماليزية تعلن أنها قبضت على إسرائيلي بحوزته ستة أسلحة نارية و200 رصاصة في فندق بوسط العاصمة كوالالمبور وتقول إنه زعم بأنه كان يستهدف إسرائيليا آخر بسبب نزاع عائلي ومع ذلك ستجري المزيد من التحقيقات. (النهاية)

ر ج



MENAFN29032024000071011013ID1108038238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث