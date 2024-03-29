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البرلمان العربي يرحب بإصدار العدل الدولية قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة

3/29/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 29 آذار (بترا)- رحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية، تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.
وجدد في بيان له، اليوم الجمعة، مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد البرلمان العربي، على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن رقم (2728) والمطالبة بوقف إطلاق النار، يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
29/03/2024 23:51:08

MENAFN29032024000117011021ID1108038237

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