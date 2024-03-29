تواصل فعاليات رمضانيات لليوم الثاني في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 29 آذار (بترا)- تواصلت لليوم الثاني على التوالي في قاعة نادي معلمي المفرق فعاليات برنامج رمضانيات.
واشتملت الفعاليات التي لاقت إقبالا جماهيريا واسعا من معظم فئات المجتمع المحلي، على معرض للكتاب لمنشورات وزارة الثقافة وكرنفال للأطفال قدمه خالد المسلماني، وعرض مسرحي بعنوان الطيب والشرير لزيد اليوسفي، إضافة إلى إنشاد ديني قدمته فرقة الإخوة كيوان.
كما تضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية قدمها أحمد الخزاعلة، ومعرض للصناعات الثقافية والإبداعية نظمته جمعية الفكر والقلم الثقافية إلى جانب وصلة شعرية للشاعر إبراهيم الحسبان.
--(بترا)
ه ق/م د/أس
29/03/2024 23:32:58
MENAFN29032024000117011021ID1108038236
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