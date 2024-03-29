تواصل فعاليات رمضانيات لليوم الثاني في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 29 آذار (بترا)- تواصلت لليوم الثاني على التوالي في قاعة نادي معلمي المفرق فعاليات برنامج رمضانيات.

واشتملت الفعاليات التي لاقت إقبالا جماهيريا واسعا من معظم فئات المجتمع المحلي، على معرض للكتاب لمنشورات وزارة الثقافة وكرنفال للأطفال قدمه خالد المسلماني، وعرض مسرحي بعنوان الطيب والشرير لزيد اليوسفي، إضافة إلى إنشاد ديني قدمته فرقة الإخوة كيوان.

كما تضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية قدمها أحمد الخزاعلة، ومعرض للصناعات الثقافية والإبداعية نظمته جمعية الفكر والقلم الثقافية إلى جانب وصلة شعرية للشاعر إبراهيم الحسبان.

--(بترا)

ه ق/م د/أس

29/03/2024 23:32:58