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تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد ينظم جلسة نقاشية لكتاب نسوي

3/29/2024 11:28:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 29 آذار (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة الأردني فرع إربد في قاعة البلدية، مساء اليوم، أمسية رمضانية تخللها جلسة نقاشية لكتاب بعنوان"سنوات من النضال.. الحركة النسوية في الأردن"، للكاتبة الصحافية رنا الحسيني.
وخلال الأمسية التي حضرها عدد من القيادات النسائية في إربد، قالت الحسيني، إنها اعتمدت في تأليف الكتاب على إجراء عدد كبير من المقابلات الشخصية مع ناشطات وباحثات أكاديميات أردنيات، ممن أسهمن برواية قصة وطن وقصة نساء ورجال آمنوا بوطنهم وبحقوق النساء والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
وقدمت كل من رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي وأمين عام تجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، ومديرة مركز دراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن، والباحثة في شؤون المرأة الأردنية الدكتورة زهور غرابية، شهاداتهن بالكتاب.
كما تم على هامش اللقاء افتتاح معرض صور فوتوغرافي يوثق تاريخ الحركة النسوية، بتنظيم من تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
29/03/2024 23:22:18

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