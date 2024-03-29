تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد ينظم جلسة نقاشية لكتاب نسوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 آذار (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة الأردني فرع إربد في قاعة البلدية، مساء اليوم، أمسية رمضانية تخللها جلسة نقاشية لكتاب بعنوان"سنوات من النضال.. الحركة النسوية في الأردن"، للكاتبة الصحافية رنا الحسيني.
وخلال الأمسية التي حضرها عدد من القيادات النسائية في إربد، قالت الحسيني، إنها اعتمدت في تأليف الكتاب على إجراء عدد كبير من المقابلات الشخصية مع ناشطات وباحثات أكاديميات أردنيات، ممن أسهمن برواية قصة وطن وقصة نساء ورجال آمنوا بوطنهم وبحقوق النساء والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
وقدمت كل من رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي وأمين عام تجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، ومديرة مركز دراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن، والباحثة في شؤون المرأة الأردنية الدكتورة زهور غرابية، شهاداتهن بالكتاب.
كما تم على هامش اللقاء افتتاح معرض صور فوتوغرافي يوثق تاريخ الحركة النسوية، بتنظيم من تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
29/03/2024 23:22:18
MENAFN29032024000117011021ID1108038235
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