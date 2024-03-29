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تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في عجلون

3/29/2024 11:28:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 29 آذار (بترا)– علي فريحات- تواصلت لليوم الثاني على التوالي في ساحة مركز عجلون الثقافي، فعاليات برنامج رمضانيات.
وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بمشاركة عدد من المثقفين والهيئات الثقافية والفنانين والأدباء والشعراء.
وأكد أهمية تفعيل الحراك الثقافي في المحافظة من خلال المشاركة بالفعاليات الثقافية التي تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة.
واشتملت الفعاليات على معرض الكتاب الذي تضمن منشورات وزارة الثقافة، وكرنفالات الأطفال للفنانة رغد فوزي، وفرقة هبه للإنشاد الديني، وعرض مسرحي للمخرج عيسى الجراح بعنوان الخصلات الذهبية، وفقرة الحكواتي، وفقرة القناطر للمسرح الشعبي، ومسابقات ثقافية لعدنان فريحات، وألعاب شعبية تراثية لمؤسسة نسيج للتنمية المستدامة، ومعرض الصناعات الثقافية الابداعية لعدد من الفنانين الحرفيين.
--(بترا)
ع . ف /م د/أس
29/03/2024 22:56:03

MENAFN29032024000117011021ID1108038234

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