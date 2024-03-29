تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 29 آذار (بترا)– علي فريحات- تواصلت لليوم الثاني على التوالي في ساحة مركز عجلون الثقافي، فعاليات برنامج رمضانيات.
وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بمشاركة عدد من المثقفين والهيئات الثقافية والفنانين والأدباء والشعراء.
وأكد أهمية تفعيل الحراك الثقافي في المحافظة من خلال المشاركة بالفعاليات الثقافية التي تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة.
واشتملت الفعاليات على معرض الكتاب الذي تضمن منشورات وزارة الثقافة، وكرنفالات الأطفال للفنانة رغد فوزي، وفرقة هبه للإنشاد الديني، وعرض مسرحي للمخرج عيسى الجراح بعنوان الخصلات الذهبية، وفقرة الحكواتي، وفقرة القناطر للمسرح الشعبي، ومسابقات ثقافية لعدنان فريحات، وألعاب شعبية تراثية لمؤسسة نسيج للتنمية المستدامة، ومعرض الصناعات الثقافية الابداعية لعدد من الفنانين الحرفيين.
--(بترا)
ع . ف /م د/أس
29/03/2024 22:56:03
MENAFN29032024000117011021ID1108038234
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