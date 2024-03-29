التعاون الخليجي يرحب بقرار العدل الدولية ضد إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بإعلان محكمة العدل الدولية للإجراءات المؤقتة الإضافية، بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي جاءت ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا، بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأعرب البديوي عن أمله بأن تسهم هذه الإجراءات الإضافية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتضمن وصول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.

وأكد الأمين العام، أن استمرار قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، سيؤدي إلى كارثة وإبادة بشرية.

وأضاف، أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/03/2024 22:44:08