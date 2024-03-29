التعاون الخليجي يرحب بقرار العدل الدولية ضد إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بإعلان محكمة العدل الدولية للإجراءات المؤقتة الإضافية، بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي جاءت ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا، بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأعرب البديوي عن أمله بأن تسهم هذه الإجراءات الإضافية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتضمن وصول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.
وأكد الأمين العام، أن استمرار قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، سيؤدي إلى كارثة وإبادة بشرية.
وأضاف، أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/03/2024 22:44:08
MENAFN29032024000117011021ID1108038233
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