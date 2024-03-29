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برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في إربد

3/29/2024 11:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 29 آذار (بترا)- واصل برنامج "رمضانيات" الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، فعالياته، لليوم الثاني على التوالي في مركز إربد الثقافي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.
واشتملت فعاليات اليوم الثاني على مجموعة من كرنفالات الأطفال وعرض لفرقة كتاكيت، وعرض مسرحي بعنوان "مسرحية الأمانة" للمخرج محمود بطاينة، وفقرة الحكواتي ومسابقات دينية ثقافية منوعة.
كما اشتملت الفعاليات على معرض للكتاب الذي يحتوي على منشورات وزارة الثقافة، وعرض لفرقة الإنشاد الديني "أنوار الهدى"، إضافة إلى عروض لأفلام وثائقية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومجموعة من الألعاب الشعبية التراثية ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية بمشاركة الهيئات الثقافية المنتشرة في محافظة إربد.
ويهدف البرنامج، إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وتقديم المعلومات الثقافية المفيدة، بأجواء عائلية تدخل البهجة والسرور على قلوب الجميع.
--(بترا)
ع ع/م د/
29/03/2024 22:18:22

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