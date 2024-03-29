برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 آذار (بترا)- واصل برنامج "رمضانيات" الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، فعالياته، لليوم الثاني على التوالي في مركز إربد الثقافي، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.
واشتملت فعاليات اليوم الثاني على مجموعة من كرنفالات الأطفال وعرض لفرقة كتاكيت، وعرض مسرحي بعنوان "مسرحية الأمانة" للمخرج محمود بطاينة، وفقرة الحكواتي ومسابقات دينية ثقافية منوعة.
كما اشتملت الفعاليات على معرض للكتاب الذي يحتوي على منشورات وزارة الثقافة، وعرض لفرقة الإنشاد الديني "أنوار الهدى"، إضافة إلى عروض لأفلام وثائقية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومجموعة من الألعاب الشعبية التراثية ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية بمشاركة الهيئات الثقافية المنتشرة في محافظة إربد.
ويهدف البرنامج، إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وتقديم المعلومات الثقافية المفيدة، بأجواء عائلية تدخل البهجة والسرور على قلوب الجميع.
--(بترا)
ع ع/م د/
29/03/2024 22:18:22
MENAFN29032024000117011021ID1108038232
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