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روسيا ستوافق على ضمانات أمنية متبادلة في حال التوصل لتسوية مع أوكرانيا

3/29/2024 11:28:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 29 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة في حال التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لضمان المصالح الأمنية للمشاركين الآخرين في العملية، إن توفرت لها الضمانات نفسها.
وقال لافروف في تصريحات صحفية: "على أساس التحليل الجدي للمشاكل الأمنية والاعتراف بالتهديدات الأمنية، والحقائق على الأرض وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، ونحن من جانبنا على استعداد لضمان المصالح المشروعة للمشاركين الآخرين في العملية وسلامتهم".
--(بترا)
س ح/م د/أس
29/03/2024 22:14:13

MENAFN29032024000117011021ID1108038231

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