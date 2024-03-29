روسيا ستوافق على ضمانات أمنية متبادلة في حال التوصل لتسوية مع أوكرانيا

روسيا ستوافق على ضمانات أمنية متبادلة في حال التوصل لتسوية مع أوكرانيا
التاريخ
3/29/2024 11:28:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة في حال التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لضمان المصالح الأمنية للمشاركين الآخرين في العملية، إن توفرت لها الضمانات نفسها.
وقال لافروف في تصريحات صحفية: "على أساس التحليل الجدي للمشاكل الأمنية والاعتراف بالتهديدات الأمنية، والحقائق على الأرض وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، ونحن من جانبنا على استعداد لضمان المصالح المشروعة للمشاركين الآخرين في العملية وسلامتهم".
--(بترا)
س ح/م د/أس
29/03/2024 22:14:13
MENAFN29032024000117011021ID1108038231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.