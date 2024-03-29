الكنائس المسيحية في القدس تحيي الجمعة العظيمة حسب التقويم الغربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، يوم "الجمعة العظيمة"، في القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، وغير المسبوقة، المفروضة على المدينة المقدسة.
وترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قداسًا في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة، بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة في المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما شارك المئات من المصلين في مسيرة "درب الصليب" في "طريق الآلام" بالبلدة القديمة، وصولا إلى كنيسة القيامة، مرددين الصلوات والتراتيل الدينية.
وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.
وفي مدينة غزة، أقيم قداس "الجمعة العظيمة" في كنيسة العائلة المقدسة للاتين، رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وترأس القداس، الأب يوسف أسعد، بمشاركة عدد من المواطنين النازحين في الكنيسة منذ بدء العدوان.
وتحتفل الكنائس المسيحية الغربية، يوم غد، بالسبت المقدس والعشية الفصحية قبل الاحتفال بعيد الفصح المجيد، يوم الأحد.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/03/2024 22:09:51
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