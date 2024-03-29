الكنائس المسيحية في القدس تحيي الجمعة العظيمة حسب التقويم الغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، يوم "الجمعة العظيمة"، في القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، وغير المسبوقة، المفروضة على المدينة المقدسة.

وترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قداسًا في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة، بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة في المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شارك المئات من المصلين في مسيرة "درب الصليب" في "طريق الآلام" بالبلدة القديمة، وصولا إلى كنيسة القيامة، مرددين الصلوات والتراتيل الدينية.

وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.

وفي مدينة غزة، أقيم قداس "الجمعة العظيمة" في كنيسة العائلة المقدسة للاتين، رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وترأس القداس، الأب يوسف أسعد، بمشاركة عدد من المواطنين النازحين في الكنيسة منذ بدء العدوان.

وتحتفل الكنائس المسيحية الغربية، يوم غد، بالسبت المقدس والعشية الفصحية قبل الاحتفال بعيد الفصح المجيد، يوم الأحد.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/03/2024 22:09:51