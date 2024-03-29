150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)-أدى نحو 150 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 150 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى، الصلاة، عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان أكثر من 125 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/03/2024 21:55:51