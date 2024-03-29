روسيا تعلن إحباط اعتداء إرهابي جنوب البلاد واعتقال ثلاثة أشخاص

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) الجمعة أنه اعتقل ثلاثة "مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى" كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا، بعد أسبوع من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل.وقال جهاز الأمن في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إنه "وضع حدا للأنشطة الإرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام في منطقة ستافروبول".

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهر عددا من الرجال ممددين أرضا بين سيارات بعدما اعتقلهم عناصر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي العامة للأنباء أنه تم العثور في منازل المشتبه بهم على مكونات لصنع عبوة ناسفة يدوية ومواد كيميائية.

ويأتي إعلان هذه المعلومات بعد أسبوع من اعتداء طاول قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب العاصمة الروسية وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 360 آخرين.

واعتقل 12 شخصا بعد الهجوم، بينهم أربعة يشتبه بأنهم منفذوه، يتحدرون من طاجيكستان، الجمهورية السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى حيث ينشطتنظيمداعش.