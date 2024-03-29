الصفا الإنسانية تختتم رعايتها لأضخم مسابقة قرآنية في أفريقيا

الشايع: أحمد الله عز وجل أن يسر هذا الإنجاز العظيم الذي نعتبره مفخرة للعمل القرآني على الصعيد العالمي

أعلنت جمعية الصفا الإنسانية اختتام رعايتها الإنسانية لمسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم التي تنظمها مؤسسة الحكمة الخيرية التي تعد أضخم تجمع لمسابقة قرآنية في العالم ، حيث شهدت المسابقة إقبالاً جماهيرياً ، وكان الضيف الرسمي لهذا العام فخامة رئيس زنجبار الدكتور حسين علي موني وألقى كلمة رسمية أمام الجماهير تحدث فيها عن سروره لما رآه من جهود قرآنية كبيرة وتشرفه برعايته الكريمة للحدث والمؤسسة المنظمة له.

بهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة جمعية "الصفا الإنسانية": "لقد تشرفت بدعوتي لرعاية وحضور مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم - أضخم تجمع لمسابقة قرآنية في العالم - حيث حضر ملعب المسابقة أكثر من 100 ألف شخص في نسختها الرابعة والعشرين بمشاركة إحدى وعشرين دولة مختلفة خاضت غمار هذه المنافسة المحتدمة.

وأضاف: "وإنني إذ أنتهز هذه الفرصة لأشيد بهذه الجهود فإني أحمد الله عز وجل أن يسر هذا الإنجاز العظيم الذي نعتبره مفخرة للعمل القرآني على الصعيد العالمي ، وأوجه رسالتي إلى المحفظين والدعاة ونوصيهم بالقول والعمل وتعاهد القرآن وحسن صحبته والإحسان إلى طلبتهم وتعليمهم الآداب القرآنية ليتخلقوا بالقيم القرآنية والآداب الرفيعة، كما أهنئ أبنائي الحفظة على هذا التميز في حفظ كتاب الله الكريم، وأبارك لهم هذا الاصطفاء الرباني وهذه النعمة العظيمة فليفرحوا بهذا الفضل الكبير، فالقرآن نعمة الله العظيمة، الذي به يحق الفرح، وبه يحق السرور، فالله عز وجل يقول: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾" .

وفي الختام قام فخامة رئيس زنجبار بتسليم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا محمد الشايع درع تذكارية بمناسبة حضوره ودعمه للمسابقة، كما توجه الشايع بالشكر لفخامته لرعايته الكريمة للمسابقة القرآنية الكبرى، مثنياً على جهود مؤسسة الحكمة الخيرية في تنظيمها المتميز لهذه المسابقة القرآنية الفريدة، داعياً إلى دعم هذه الجهود الرامية لتخريج أجيال تتحلى بالأخلاق والقيم القرآنية.

يُذكر أن المسابقة القرآنية لهذا العام قد تميزت بحضور سفراء بلدان عربية وإسلامية، كما ترأس وفد الكويت رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع ورافقه د. عبد الله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية ود. خالد الخالدي شيخ حلقات الإسناد بالجمعية ويوسف العيناتي شيخ حلقات النخبة بمركزالصفاالقرآني.