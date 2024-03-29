الصفا الإنسانية تختتم رعايتها لأضخم مسابقة قرآنية في أفريقيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشايع: أحمد الله عز وجل أن يسر هذا الإنجاز العظيم الذي نعتبره مفخرة للعمل القرآني على الصعيد العالمي
أعلنت جمعية الصفا الإنسانية اختتام رعايتها الإنسانية لمسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم التي تنظمها مؤسسة الحكمة الخيرية التي تعد أضخم تجمع لمسابقة قرآنية في العالم ، حيث شهدت المسابقة إقبالاً جماهيرياً ، وكان الضيف الرسمي لهذا العام فخامة رئيس زنجبار الدكتور حسين علي موني وألقى كلمة رسمية أمام الجماهير تحدث فيها عن سروره لما رآه من جهود قرآنية كبيرة وتشرفه برعايته الكريمة للحدث والمؤسسة المنظمة له.
بهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة جمعية "الصفا الإنسانية": "لقد تشرفت بدعوتي لرعاية وحضور مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم - أضخم تجمع لمسابقة قرآنية في العالم - حيث حضر ملعب المسابقة أكثر من 100 ألف شخص في نسختها الرابعة والعشرين بمشاركة إحدى وعشرين دولة مختلفة خاضت غمار هذه المنافسة المحتدمة.
وأضاف: "وإنني إذ أنتهز هذه الفرصة لأشيد بهذه الجهود فإني أحمد الله عز وجل أن يسر هذا الإنجاز العظيم الذي نعتبره مفخرة للعمل القرآني على الصعيد العالمي ، وأوجه رسالتي إلى المحفظين والدعاة ونوصيهم بالقول والعمل وتعاهد القرآن وحسن صحبته والإحسان إلى طلبتهم وتعليمهم الآداب القرآنية ليتخلقوا بالقيم القرآنية والآداب الرفيعة، كما أهنئ أبنائي الحفظة على هذا التميز في حفظ كتاب الله الكريم، وأبارك لهم هذا الاصطفاء الرباني وهذه النعمة العظيمة فليفرحوا بهذا الفضل الكبير، فالقرآن نعمة الله العظيمة، الذي به يحق الفرح، وبه يحق السرور، فالله عز وجل يقول: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾" .
وفي الختام قام فخامة رئيس زنجبار بتسليم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا محمد الشايع درع تذكارية بمناسبة حضوره ودعمه للمسابقة، كما توجه الشايع بالشكر لفخامته لرعايته الكريمة للمسابقة القرآنية الكبرى، مثنياً على جهود مؤسسة الحكمة الخيرية في تنظيمها المتميز لهذه المسابقة القرآنية الفريدة، داعياً إلى دعم هذه الجهود الرامية لتخريج أجيال تتحلى بالأخلاق والقيم القرآنية.
يُذكر أن المسابقة القرآنية لهذا العام قد تميزت بحضور سفراء بلدان عربية وإسلامية، كما ترأس وفد الكويت رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع ورافقه د. عبد الله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية ود. خالد الخالدي شيخ حلقات الإسناد بالجمعية ويوسف العيناتي شيخ حلقات النخبة بمركز
الصفا
القرآني.
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