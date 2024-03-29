القادسية يتخطى الفحيحيل بخماسية.. ويشارك العربي في الصدارة مؤقتا

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
بجدارة واستحقاق فاز القادسية على الفحيحيل 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ستاد عبدالله الخليفة في افتتاح الجولة الثانية لمجموعة البطولة لدوري زين الممتاز. وبهذا الفوز دخل الأصفر على خط الصدارة مؤقتا بعد أن ارتقى إلى النقطة 45 متساويا مع العربي في نفس الرصيد فيما تجمد رصيد الفحيحيل عند 24 نقطة.
وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم بدر المطوع الذي قاد فريقه للفوز بخبرته ولمساته المؤثرة وتسجيله لهدفين في الدقيقتين الأولى و (48) كما سجل عيد الرشيدي هدفين في الدقيقتين (19 و70) ومحمد الصولة من ركلة جزاء (64) فيما سجل للفحيحيل وليام باروس (32) وفواز الرشيدي (92).
وجاء الشوط الأول سريعا حافلا بالإثارة والأهداف واللعب المفتوح من الجانبين خصوصا من جانب القادسية الذي بدأ بنزعة هجومية مسجلا أول أهدافه مع الدقيقة الأولى بعد أن مر الرشيدي من الجبهة اليسري وأرسل كرة عرضية للمطوع الذي أودعها مباشرة في شباك الحارس عبدالرحمن المجدلي .ومنح الهدف المبكر الأريحية للأصفر الذي كان الأفضل انتشارا وفي التحول السريع وتحمل الحارس المجدلي عبء الضغط القدساوي اذ انقذ مرماه من أكثر من كرة خطرة ومن خطأ للمدافع محمد نعيم الذي حاول إبعاد كرة من داخل المنطقة لكنها اتجهت للرشيدي الذي لم يتوان في إيداعها في المرمى (19) وردت العارضة كرة خادعة للمطوع (20) واستعاد الفحيحيل بعدها توازنه وقلص وليام باروس الفارق من كرة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس خالد الرشيدي (32) واهدر خالد عجب فرصة إدراك التعادل بعد أن ارتدت كرته من القائم الايمن للرشيدي (42) وفي الوقت البدل من الضائع من الشوط مرر العماني عبدالله فواز كرة بينية للمطوع الذي أودعها بذكاء على يسار الحارس (48).
وفي الشوط الثاني واصل القادسية أفضليته رغم المحاولات الجدية للفحيحيل في العودة إلى اللقاء وأضاف الصولة الهدف الرابع للأصفر من ركلة جزاء صحيحة (64) كما نجح الرشيدي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه من تسديدة قوية من خارج المنطقة (70) وتألق الحارس الرشيدي ببراعة في التصدي لكرة وليام باروس داخل منطقة الست ياردات (78) وفي الوقت البدل من الضائع سجل فواز الرشيدي الهدف الثاني للفحيحيل بعد أن استثمر كرة مرتدة من الحارس الرشيدي (92) لتنتهي المباراة بفوز قدساوى مستحق.
وقد أدار اللقاء الحكم محمد العطار وأجاد في
اتخاذ
قراراته.
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