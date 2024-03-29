القادسية يتخطى الفحيحيل بخماسية.. ويشارك العربي في الصدارة مؤقتا

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي

بجدارة واستحقاق فاز القادسية على الفحيحيل 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ستاد عبدالله الخليفة في افتتاح الجولة الثانية لمجموعة البطولة لدوري زين الممتاز. وبهذا الفوز دخل الأصفر على خط الصدارة مؤقتا بعد أن ارتقى إلى النقطة 45 متساويا مع العربي في نفس الرصيد فيما تجمد رصيد الفحيحيل عند 24 نقطة.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم بدر المطوع الذي قاد فريقه للفوز بخبرته ولمساته المؤثرة وتسجيله لهدفين في الدقيقتين الأولى و (48) كما سجل عيد الرشيدي هدفين في الدقيقتين (19 و70) ومحمد الصولة من ركلة جزاء (64) فيما سجل للفحيحيل وليام باروس (32) وفواز الرشيدي (92).

وجاء الشوط الأول سريعا حافلا بالإثارة والأهداف واللعب المفتوح من الجانبين خصوصا من جانب القادسية الذي بدأ بنزعة هجومية مسجلا أول أهدافه مع الدقيقة الأولى بعد أن مر الرشيدي من الجبهة اليسري وأرسل كرة عرضية للمطوع الذي أودعها مباشرة في شباك الحارس عبدالرحمن المجدلي .ومنح الهدف المبكر الأريحية للأصفر الذي كان الأفضل انتشارا وفي التحول السريع وتحمل الحارس المجدلي عبء الضغط القدساوي اذ انقذ مرماه من أكثر من كرة خطرة ومن خطأ للمدافع محمد نعيم الذي حاول إبعاد كرة من داخل المنطقة لكنها اتجهت للرشيدي الذي لم يتوان في إيداعها في المرمى (19) وردت العارضة كرة خادعة للمطوع (20) واستعاد الفحيحيل بعدها توازنه وقلص وليام باروس الفارق من كرة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس خالد الرشيدي (32) واهدر خالد عجب فرصة إدراك التعادل بعد أن ارتدت كرته من القائم الايمن للرشيدي (42) وفي الوقت البدل من الضائع من الشوط مرر العماني عبدالله فواز كرة بينية للمطوع الذي أودعها بذكاء على يسار الحارس (48).

وفي الشوط الثاني واصل القادسية أفضليته رغم المحاولات الجدية للفحيحيل في العودة إلى اللقاء وأضاف الصولة الهدف الرابع للأصفر من ركلة جزاء صحيحة (64) كما نجح الرشيدي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه من تسديدة قوية من خارج المنطقة (70) وتألق الحارس الرشيدي ببراعة في التصدي لكرة وليام باروس داخل منطقة الست ياردات (78) وفي الوقت البدل من الضائع سجل فواز الرشيدي الهدف الثاني للفحيحيل بعد أن استثمر كرة مرتدة من الحارس الرشيدي (92) لتنتهي المباراة بفوز قدساوى مستحق.وقد أدار اللقاء الحكم محمد العطار وأجاد فياتخاذقراراته.