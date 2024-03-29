قضية جديدة.. داني ألفيس متهم بارتكاب سرقة

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيتعين على الظهير الأيمن التاريخي لبرشلونة أن يواجه العدالة مجددا في قضية سرقة أدبية. وأضاف التقرير: استنكر الملحنان جوليانو ماتيوس وتياغو أغنية نشرها ألفيش قبل سنوات قام بأدائها كجزء من مشروع الأمم المتحدة لمحاربة المعلومات المضللة أثناء فترة وباء فيروس كورونا.

وشارك في العمل، بقيادة داني ألفيس، فنانون موسيقيون آخرون، ويدعي الملحنان أن لاعب كرة القدم السابق استبعد بشكل احتيالي أسماء المبدعين الحقيقين، وهو اتهام وصفته "ماركا" بـ "الأكثر خطورة"، وزادت: لأنه يشير إلى أن الأمم المتحدة استخدمت عملا من تأليف مسروق، في حملة ناضلوا فيها، على وجه التحديد، لمحاربة الأخبار الكاذبة حول الوباء.

ونفى محامي داني ألفيس الاتهامات، وقال: تم تصميم العمل حصريا بواسطة داني ألفيش، إنهم يريدون إثراء أنفسهم بشكل غير مشروع.