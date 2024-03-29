قضية جديدة.. داني ألفيس متهم بارتكاب سرقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بعد أن دفع البرازيلي داني ألفيس، كفالة مليون يورو للحصول على الحرية المؤقتة عقب محاكمته في قضية الاعتداء الجنسي والتي حكم عليه بسببها بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، ظهرت قضية جديدة ضد اللاعب البرازيلي السابق.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيتعين على الظهير الأيمن التاريخي لبرشلونة أن يواجه العدالة مجددا في قضية سرقة أدبية. وأضاف التقرير: استنكر الملحنان جوليانو ماتيوس وتياغو أغنية نشرها ألفيش قبل سنوات قام بأدائها كجزء من مشروع الأمم المتحدة لمحاربة المعلومات المضللة أثناء فترة وباء فيروس كورونا.
وشارك في العمل، بقيادة داني ألفيس، فنانون موسيقيون آخرون، ويدعي الملحنان أن لاعب كرة القدم السابق استبعد بشكل احتيالي أسماء المبدعين الحقيقين، وهو اتهام وصفته "ماركا" بـ "الأكثر خطورة"، وزادت: لأنه يشير إلى أن الأمم المتحدة استخدمت عملا من تأليف مسروق، في حملة ناضلوا فيها، على وجه التحديد، لمحاربة الأخبار الكاذبة حول الوباء.
ونفى محامي داني ألفيس الاتهامات، وقال: تم تصميم العمل حصريا بواسطة داني ألفيش، إنهم يريدون إثراء أنفسهم بشكل غير مشروع.
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