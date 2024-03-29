ليفربول يجهز 60 مليون يورو للمصري مرموش

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الجمعة، أن ليفربول يجهز عرضا يبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، لتعويض رحيل مواطنه محمد صلاح.
وقالت الصحيفة الكاتالونية: يدرك ليفربول أن احتمالية رحيل النجم المصري في الصيف المقبل حقيقية، ولهذا فإنهم يتحركون لإيجاد البديل المناسب، وبدأ اسم يتردد بقوة، وهو عمر مرموش، إذ يمر المهاجم البالغ من العمر "25 عاما"، زميل صلاح في منتخب مصر، بلحظة رائعة، بعد أن صنع لنفسه اسما هذا الموسم في صفوف الفريق الألماني.
كما أكدت "بيلد" الألمانية أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضم مرموش، وهناك تكهنات بأن صفقة رحيل اللاعب مرموش قد تصل إلى حوالي 60 مليون يورو.
ووصل مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي بعد رحيله عن فولفسبورغ، وسجل مع آينتراخت 10 أهداف في 21 مباراة بالدوري الألماني.
MENAFN29032024000072011014ID1108038199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.