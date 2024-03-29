ليفربول يجهز 60 مليون يورو للمصري مرموش

وقالت الصحيفة الكاتالونية: يدرك ليفربول أن احتمالية رحيل النجم المصري في الصيف المقبل حقيقية، ولهذا فإنهم يتحركون لإيجاد البديل المناسب، وبدأ اسم يتردد بقوة، وهو عمر مرموش، إذ يمر المهاجم البالغ من العمر "25 عاما"، زميل صلاح في منتخب مصر، بلحظة رائعة، بعد أن صنع لنفسه اسما هذا الموسم في صفوف الفريق الألماني.

كما أكدت "بيلد" الألمانية أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضم مرموش، وهناك تكهنات بأن صفقة رحيل اللاعب مرموش قد تصل إلى حوالي 60 مليون يورو.



ووصل مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي بعد رحيله عن فولفسبورغ، وسجل مع آينتراخت 10 أهداف في 21 مباراة بالدوري الألماني.