Saturday, 30 March 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غموض حول مشاركة نجم آرسنال أمام سيتي.. وغياب ووكر وستونز

3/29/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - كشف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن موقف جناحه جابرييل مارتينيلي، من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي مساء غد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويغيب الجناح البرازيلي منذ إصابته في فوز أرسنال 6-0 على شيفيلد يونايتد، في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكد أرتيتا أن مارتينيلي لديه فرصة للمشاركة امام مانشستر سيتي، إلى جانب زملائه الذين يعانون من إصابات مختلفة مثل بوكايو ساكا وجابرييل ماجالهاييس.
وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أمس: "نعم هناك فرصة، لم يتدربوا. غدًا لدينا جلسة تدريبية أخرى، ولكن هناك فرصة ليكونوا متاحين".
وعن أهمية المباراة امام مانشستر سيتي، قال أرتيتا: "إنها مباراة ضخمة لكلا الفريقين. ستعطينا دفعة كبيرة مرة أخرى إذا ذهبنا إلى هناك وفزنا بها. ما يزال هناك طريق طويل".
وأضاف: "لدي إيمان كامل وثقة في لاعبي فريقي وما نحاول القيام به. إنه شيء يجب أن نظهره على أرض الملعب".
من ناحية ثانية، انتقد أرتيتا فترة التوقف الدولية خلال الشهر الحالي، وأردف: "أعتقد أنه بشكل عام يجب النظر إلى الروزنامة بأكملها لأن هناك الكثير من المباريات. لا يبدو أن رأينا سيؤثر".
وتابع: "نحاول أن يكون لدينا أفضل تواصل ممكن مع المنتخبات الوطنية، لكن في النهاية لديهم القدرة على اختيار اللاعبين واستخدامهم حسب ما يشعرون به. أشعر دائمًا أن لديهم الأولوية لحماية اللاعبين".
في الطرف المقابل، حسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، موقف اثنين من لاعبيه، بشأن المشاركة أمام آرسنال.
وأعلن المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، غياب الثنائي الإنجليزي جون ستونز وكايل ووكر عن مواجهة المدفعجية.
ولم يفصح جوارديولا عن تفاصيل حالة ثنائي الدفاع، لكنه أشار إلى خروجهما من قائمة المباراة المرتقبة.
وعانى ووكر من إصابة على مستوى أوتار الركبة، أدت إلى استبداله في ودية إنجلترا والبرازيل، قبل أن يلحق به ستونز بإصابة في العضلة الضامة أمام بلجيكا.
وتتجه الأنظار غدا الى ستاد الاتحاد الذي يحتضن موقعة شبه مصيرية بين مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال المتصدر، في مواجهة يأمل ليفربول أن تنتهي بالتعادل شرط فوزه قبلها بساعتين ونصف على ضيفه برايتون.
وفي دوري يعد بنهاية "هيتشكوكية" مرة أخرى، يدخل آرسنال مواجهته ومضيفه سيتي وهو في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني ونقطة فقط عن فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وذلك بعدما بات "المدفعجية" رابع فريق فقط في تاريخ "بريمير ليج" يفوز بمبارياته الثماني الأولى من العام الجديد.
ويأمل النادي اللندني أن يتكرر سيناريو ما حصل مع الفرق الثلاثة التي سبقته الى هذا الإنجاز كي يتوج باللقب للمرة الأولى منذ أيام الفرنسي أرسين فينجر العام 2004، لأن مانشستر يونايتد (2009) وليفربول (2020) ومانشستر سيتي بالذات (2021) أحرزت اللقب بعد فوزها بالمباريات الثماني الأولى للعام الجديد.
لكن سجل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أمام الـ"سيتيزينز" ليس مشجعاً على الإطلاق، إذ خسر 12 من مواجهاته الـ13 الأخيرة أمامه والفوز الوحيد الذي تحقق في هذه السلسلة كان في اللقاء الأخير بينهما في تشرين الأول (أكتوبر) بهدف البرازيلي جابرييل مارتينيلي على ستاد الإمارات، وقال أرتيتا في حينها "نشعر أنه انتصار كبير. إنه بنكهة خاصة".
استناداً إلى الخبرة التي كسبها في المواسم الأخيرة وفوزه باللقب خمس مرات في آخر ستة أعوام، يبدو سيتي الأكثر قدرة على التعامل مع ضغط المعركة الثلاثية وتكرار سيناريو الموسم الماضي حين تفوّق على آرسنال في الأمتار الأخيرة نتيجة "تلعثم" الأخير في الوقت الحاسم.
وما يزيد من صعوبة "المدفعجية" غدا، أن سيتي لا يُقهر في معقله إذ لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ38 الأخيرة بين جماهيره في جميع المسابقات، وبالتالي سيكون من الصعب على الفريق اللندني تكرار سيناريو 2007-2008 حين خرج منتصراً من مباراتيه في الدوري خلال ذلك الموسم ضد الفريق الأزرق.
وتحدّث جناح سيتي جاك جريليش عن الموقعة مع أرسنال وسجل فريقه على أرضه، قائلاً لموقع النادي: "يتوجّب علينا الفوز. نحن في الوقت الحالي خلفهم. ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لكني أشعر أننا نجعل الأمور صعبة جداً على الفرق التي تزورنا في (ملعب) الاتحاد". وتابع: "أعتقد أننا لم نخسر على الاتحاد منذ 16 شهراً أو شيء من هذا القبيل (تحديداً منذ 12 تشرين الثاني-نوفمبر 2022 ضد برنتفورد). إننا نتطلع بفارغ الصبر لهذه المباراة التي تريد أن تكون طرفاً فيها (كلاعب)".
ويأمل جريليش أن يكون جاهزاً لخوض اللقاء بعد تعافيه من إصابة عضلية حرمته من اللحاق بمنتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة، على غرار زميله البلجيكي كيفن دي بروين الذي يبدو أنه تعافى بدوره من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل (2-0) في ربع نهائي الكأس ما حرمه من الانضمام الى منتخب بلاده.
وبغض النظر عن هوية الفائز في موقعة يوم غد، لا يبدو أن النقاط الثلاث، لأي كانت، ستكون حاسمة في معركة اللقب أو حتى التعادل الذي سيضع ليفربول في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث عن سيتي في حال فوزه على بيرنلي، لأنه بانتظار الفرق الثلاثة اختبارات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم.
فآرسنال الذي وصل الى ربع نهائي دوري الأبطال حيث يتواجه مع بايرن ميونيخ الألماني، سيلاقي أستون فيلا الرابع حالياً وجاريه تشلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد من الآن وحتى نهاية الموسم، فيما يصطدم ليفربول بغريمه مانشستر يونايتد وجاره إيفرتون وتوتنهام وأستون فيلا.
أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري الأبطال حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني ونصف نهائي الكأس حيث يواجه تشلسي، فيبدو أمام مسار أسهل الى حد ما، إذ يلتقي أستون فيلا على أرضه في المرحلة المقبلة، على أن يكون أمام مباراة قوية واحدة أخرى فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام.
من المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة خاصة لليفربول أكثر من خصميه، إذ يودّع مدربه الألماني يورجن كلوب الذي منحه لقبه الأول في الدوري منذ 1990 وقاده إلى لقب دوري الأبطال العام 2019 والوصافة مرتين.
ويمني "الحمر" النفس بتوديع كلوب بأفضل طريقة لكنهم خسروا فرصة إحراز الثلاثية بخروجهم من ربع نهائي الكأس على يد غريمهم مانشستر يونايتد (3-4 بعد التمديد)، ما يحصر أملهم بالدوري الممتاز ومسابقة "يوروبا ليغ" التي بلغوا دورها ربع النهائي حيث يلتقون أتالانتا الإيطالي.
بالنسبة لكلوب "بشكل عام، الفريق في وضع رائع في الوقت الحالي. إن اجتيازنا كل هذه المواقف الصعبة والمختلفة (أبرزها كثرة الإصابات) هو أمر مذهل جدا للغاية".
وعلى فريق كلوب الحذر من برايتون الذي عاد متعادلاً في زيارتيه الأخيرتين الى "أنفيلد" وفاز مرتين الموسم الماضي على "الحمر" في الدوري (3-0) والدور الرابع لمسابقة كأس الرابطة (2-1)، لكن فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي لم يفز بمباراتين متتاليتين في الدوري منذ أيلول (سبتمبر).
وأوضح كلوب، موقفه من إعلان مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو البقاء مع فريقه الموسم المقبل، وعدم خلافته في "الريدز".
وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وكان ألونسو لاعب الفريق السابق، أبرز المرشحين لخلافة المدرب الألماني، قبل أن يعلن في مؤتمر صحفي مساء أمس، بقاءه مع ليفركوزن".
وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس: "يمكنني أن أتحدث عن كوني مدربًا شابًا في أحد الأندية وتحقيقي للنجاح، لقد فعلت الشيء نفسه تقريبًا (بقي مع بوروسيا دورتموند)، ولم أندم على ذلك أبدًا". وأضاف: "يقوم تشابي بعمل رائع هناك ومن الممكن أن يحافظ ليفركوزن على قوام الفريق.. أنا أفهم ما يريد فعله".
من ناحية ثانية، قال كلوب عن إصابات لاعبيه: "كورتيس (جونز) يتدرب، حصل إيبو (ابراهيما كوناتي) على يوم راحة إضافي، لا شيء آخر". وتابع: "سنعاين وضع روبرتسون يومًا بعد يوم. لن يتدرب اليوم لكن الأمر ليس سيئًا. هذا جيّد. سينضم الشبان المصابون الآخرون ابتداء من الأسبوع المقبل خطوة بخطوة وسنرى ماذا سنفعل بذلك. قام داروين (نونيز) بإعادة تأهيله خلال الأسبوع، حيث تدرب في اليوم الأول جزئيًا ثم بشكل كامل".
وتحدث كلوب عن لقاء برايتون قائلا: "سنسعى للحصول على النقاط الثلاث، هذا واضح. لكننا نعلم مدى صعوبة الأمر أمام برايتون".
وأردف: "روبرتو (دي زيربي) يقوم بعمل رائع هناك. إنها مباراة مختلفة. لقد تحسن مستوانا على مدار 18 شهرًا منذ أن لعبنا معهم للمرة الاولى (بقيادة المدرب الإيطالي)، وهي المباراة الأولى التي أعتقد أننا كنا فيها أول خصم منذ وصول روبرتو ولم يكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه. لقد كان مثيرا للإعجاب مدى السرعة التي تمكن بها من وضع الفريق في طريقه".
واسترسل: "نحتاج إلى أجواء جيدة حقًا وفهم للمباراة أيضا. الأمر يتعلق بالاستحواذ، نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من الاستحواذ مقارنة بالمباريات الأخيرة ضدهم. إنها ليست مباراة ضغط عادية، فهي تتعارض مع إيقاعنا لذا علينا أن نكسر إيقاعهم. سيكون هذا مثيرا للاهتمام للغاية".
وبعيداً عن صراع اللقب، يسعى أستون فيلا الرابع الى الإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ملاحقه توتنهام حين يتواجه اليوم السبت مع ضيفه ولفرهامبتون التاسع، فيما سيكون الفريق اللندني أمام مهمة أسهل على أرضه أيضاً ضد لوتون تاون الثامن عشر.
ويريد مانشستر يونايتد السادس التمسك بآمال المشاركة في دوري الأبطال حين يحل ضيفاً على برنتفورد اليوم السبت بمعنويات إقصاء غريمه ليفربول من ربع نهائي الكأس.
وأوضح مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، إن ناديه سيعمل على حماية لاعبه الشاب كوبي ماينو، من الآثار السلبية للضجة المثارة حوله.
وبرز ماينو بشكل مفاجئ هذا الموسم، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي مع يونايتد، وبات الآن مرشحا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس أوروبا 2024، بعد مشاركته في المبارتين الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا.
لكن تين هاج يصر على أن الجهاز الفني في مانشستر يونايتد، سيتأكد من عدم تأثير الإشادات المتكررة لمانيو، على أداء اللاعب في الفترة المقبلة.
وقال تين هاج أمس في مؤتمر صحفي: "لقد ناقشنا هذا من قبل، حتى الآن يتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية. إذا تجاوز الحدود، بالطبع، أنا كمدرب ونحن كمدربين سنتدخل". وأضاف: "حتى الآن هذا ليس ضروريًا، لأنه يستمتع بكرة القدم، ويريد أن يقدم أفضل ما لديه ويتحسن ويلعب بشكل مهيمن، أعتقد أنه كان جيدًا جدًا (مع إنجلترا ضد البرازيل وبلجيكا) لكننا لم نتفاجأ. لقد رأينا ما هو قادر عليه. يمكنه التكيف مع مستويات عالية جدًا".
وتابع: "نحن سعداء للغاية من أجله وفخورون بالأكاديمية لتنشأة مثل هذا اللاعب. إنها مجاملة كبيرة للنادي بأكمله، ولكل من عمل معه خلال فترة وجوده في الأكاديمية.. إنها أخبار جيدة جدًا لمانشستر يونايتد".-(وكالات)

MENAFN29032024000072011014ID1108038198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث