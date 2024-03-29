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السائقون المخضرمون.. رابط فريد مع سباقات السيارات في كل الظروف

3/29/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يجري عشق رياضة السيارات في عروق المتسابقين المخضرمين والشباب، ويصعب عليهم الابتعاد عنها بأي شكل من الأشكال.
ويصر السائقون المخضرمون تحديدا، على متابعة السباقات والمشاركة فيها رغم كل التحديات.
والتقت "الغد" على هامش سباق الجميخانا الذي أقيم في البحر الميت، أول من أمس، وسط أجواء رمضانية، بعدد من متسابقي الرالي كالأبطال أحمد الداود وأحمد شعبان وسامي فليفل، حيث تحدثوا عن الرابط القوي الذي يجعلهم متصلين بالسباقات المختلفة، مهما اختلفت الظروف.
وقال أحمد الداود حامل لقب بطولة الأردن للراليات 3 مرات الأعوام 1995 و1998 و2002: "دائما ما أستذكر من خلال متابعتي للسباقات الحالية، مسيرتي في الرالي؛ حيث شاركت لأول مرة في سباقات السيارات في العام 1987، ونلت في العام ذاته لقب بطولة الأردن للمبتدئين، وخضت تنافسا كبيرا مع نجوم الراليات العرب والمحليين في بطولة الشرق الأوسط للراليات أمثال محمد بن سليم (الإمارات) وعبدالله باخشب (السعودية)، والشيخ سهيل بن خليفة آل مكتوم (الإمارات) وروجيه فغالي وجان بيار نصر الله وميشيل صالح ونبيل كرم وعبده فغالي (لبنان) وعباس الموسوي ومبارك الهاجري وحمد بن عيد آل ثاني وحمد السويدي ومبارك الكواري (قطر) والشيخ جابر بن علي آل خليفة وحسن الصدد (البحرين) وحمد الوهيبي (عُمان) وبشار بسطامي وفارس بسطامي ومعروف أبو سمرة (الأردن) وغيرهم من المتسابقين".
وأضاف: "تابعت سباق الجميخانا وكنت قد سجلت للمشاركة فيه، عشق رياضة السيارات يسير في عروقي، لا أستطيع الابتعاد. أفكر بالعودة إلى عالم الراليات من خلال بطولة الأردن، إضافة إلى سباقات السرعة، وسأدرس الموضوع بجدية، وفي حال قررت العودة، سأختار الملاح والسيارة".
وحول سباق الجميخانا، قال: "كان السباق شيقا بمشاركة سيارة الرالي للمرة الأولى، وأثبتت فئة الشباب قدراته الكبيرة على الحلبة، وأتمنى تقديم كل الدعم للجيل الشاب الصاعد في سباقات رياضة السيارات، مثلما أتوجه بالشكر إلى الشركات الداعمة التي تعي دورنا الكبير كمتسابقين نتمتع بخبرات كبيرة".
وأردف: "سأشارك في السباقات، بعيدا عن المنافسة، وأحاول الاندماج مرة أخرى في عالم الراليات، ومن ثم الانطلاق نحو آفاق أخرى، وأعول على خبرتي في عالم السيارات لتحقيق نتائج مميزة والمشاركة في البطولات".
من ناحيته، قال بطل الراليات أحمد شعبان: "ابتعدت قليلا عن عالم رياضة السيارات في السنوات الماضية، والآن أتابع شقيقي شادي الذي شارك في سباق الجميخانا، ويشارك في بطولة الأردن للراليات وبطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأوضح: "عشقي لرياضة السيارات لا حدود له، قد أعود للمشاركة في السباقات في أي لحظة، لقد نال إعجابي سباق الجميخانا وأتمنى أن يقام أكثر من مرة خلال العام، خصوصا أنه يحظى باهتمام كافة الفئات والعائلات في أجواء أكثر من رائعة".
أما بطل الراليات سامي فليفل، فقال: "يعد سباق الجميخانا من السباقات التشويقية ذات الطابع الخاص، وتشارك فيه السيارات لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والدرفت والرالي، استمتعت كثيرا في السباق، كما وفر لنا السباق فرصة الالتقاء بالأصدقاء والمتسابقين".

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