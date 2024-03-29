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الديربي 93.. ظروف استثنائية وقاسم مشترك رئيسي بين الفيصلي والوحدات

3/29/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تتجدد الإثارة والمنافسة في لقاء“الديربي” الذي يحمل الرقم 93 في منافسات الدوري، عندما يلتقي الفيصلي والوحدات عند الساعة العاشرة والنصف من مساء غد على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويجد الفريقان نفسيهما في موقف صعب قبل“الديربي”، حيث يبتعد الفيصلي عن المتصدر الحسين إربد بفارق 7 نقاط، يما يحل الوحدات ثالثا بفارق 9 نقاط عن المتصدر.
هناك قواسم مشتركة بين المدير الفني للفيصلي أحمد هايل، والمدير الفني للوحدات رأفت علي في لقاء القطبين، وهو اللقاء الأول بينهما، وإن تواجها كلاعبين سابقين في الفريقين، فالتعثر يعني تبخر آمال المنافسة عمليا.
ويظهر الفيصلي تحسنا ملحوظا بالنتائج، حيث حقق فوزا كبيرا على حساب معان في الجولة الرابعة عشرة بنتيجة 5-0، وتزداد رغبة هايل الفنية في قيادة الفيصلي لرد الدين، بعد أن خسر الفيصلي لقاء الذهاب بنتيجة 2-3.
على النقيض من ذلك، استلم رأفت علي القيادة الفنية خلفا للمدرب أمجد أبوطعيمة، في ظل عدم رضا جماهيري عن أداء ونتائج الفريق، الذي تعثر بالتعادل مرتين أمام الأهلي والجليل، وفاز بشق الأنفس على مغير السرحان بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.
واستلم رأفت الفريق بصفوف منقوصة، قبل أن تكتمل يوم الخميس الماضي بعودة اللاعبين الدوليين، ويحتاج المدرب الجديد إلى ترتيب أوراقه وخياراته في وقت قياسي للقمة المرتقبة التي تعني الكثير اللوحدات لمواصلة مطاردة المتصدر، وإحياء حظوظ المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ الموسم 2020.
ولأول مرة يشارك لاعبون جدد في تشكيلة الفريقين بالديربي؛ حيث يظهر في صفوف الفيصلي كل من الفلسطيني مصعب البطاط، الكاميروني رونالد وانجا، سند جعارة، صهيب أبو هشهش، فيصل أبو شنب، بكر كلبونة“هداف دوري الدرجة الأولى”، ومحمد كحلان، فيما قد يظهر في صفوف الوحدات لأول مرة كل من أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، محمد أبو زريق“شرارة”، المغربي محسن الرجبة، والكونغولي كريست كوفوما.
عانى فريقا الفيصلي والوحدات من غياب عناصر مهمة بسبب الإصابة، وسيغيب لفترة طويلة عن الفيصلي ركيزتان أساسيتان، هما عبيدة السمارنة وأمين الشناينة، وأعلن النادي، مؤخرا، عن إصابة مهاجمه وانجا باستطالة في العضلة الخلفية، ما يجعل مشاركته غامضة بعض الشيء، وإن شارك في التدريبات الجماعية للفريق أمس، ووقف الجهاز الفني والطبي على جاهزيته، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها في هذه المباراة المهمة.
من ناحيته، ما يزال يعاني من غياب مهاجمه بهاء فيصل بسبب الإصابة، وانخرط أنس العوضات بالتدريبات الجماعية، بعد أن تعرض لكسر في إصبع القدم خلال مشاركته المنتخب الوطني، وتبقى مشاركته بالمباراة رهن جاهزيته الفنية وقرار المدير الفني، في الوقت الذي استعاد فيه الوحدات، مدافعه الدولي طارق خطاب، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وتقديمه مستويات طيبة خلال المباريات الودية الاستعدادية لهذه المواجهة.
يذكر أن الفريقين تدربا بمشاركة لاعبيهما ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، ويدخلان في معسكر تدريبي مغلق تحضيرا لهذا اللقاء، ويتقاسمان الرغبة والإصرار للخروج بالفوز.
ودائما ما تتمتع مباريات“الديربي” بحضور جماهيري كبير من أنصار فريقي الفيصلي والوحدات، إلا أن العدوان الصهيوني على غزة وما يتعرض له القطاع من حرب بربرية شرسة، من شأنه أن يلقي بظلاله على الحضور الجماهيري من جماهير“الأزرق والأخضر”، في الوقت الذي يتوقع فيها المراقبون أن تمنح حرمة شهر رمضان الفضيل، وأحداث الحرب في غزة، جماهير الفريقين، قسطا كبيرا من ضبط الأعصاب، والتشجيع بروح رياضية تخلو من التعصب الأعمى وشغب الجماهير.
ولا يخلو تاريخ الكرة الأردنية، من سباق لاهب بين فريقي الفيصلي والوحدات، على الانتصارات والألقاب، منذ أن سطعت شمس لقاءاتهما في المنافسات المحلية منذ العام 1976، حيث التقى الفريقان في جميع المسابقات المحلية 155 مرة، كان الفوز من نصيب الفيصلي 60 مرة، مقابل 54 انتصارا للوحدات، وتعادل الفريقان 41 مرة، وتساويا في عدد تسجيل الأهداف بـ156 هدفا لكل منهما.
وفي الدوري، التقى القطبان 92 مرة؛ حيث فاز الوحدات 34 مرة، مقابل 32 انتصارا للفيصلي، وتعادلا 26 مرة، وسجل الوحدات 93 هدفا، مقابل تسجيل الفيصلي 82 هدفا.
وفي كأس السوبر، التقى الفريقان 14 مرة، وفاز الوحدات 7 مرات، فيما فاز الفيصلي 5 مرات، وتعادلا مرتين، وسجل الفيصلي 15 هدفا، وسجل الوحدات 16 هدفا.
وفي كأس الأردن، تقابل الفريقان 25 مرة؛ حيث فاز الفيصلي 10 مرات، والوحدات 7 مرات، وتعادلا 8 مرات، وسجل الفيصلي 32 هدفا، مقابل 29 هدفا للوحدات.
وفي درع اتحاد الكرة، تواجه الفريقان 20 مرة، وفاز الفيصلي 11 مرة، مقابل 6 مرات للوحدات، وتعادلا 3 مرات، وسجل الفيصلي 22 هدفا، والوحدات 15 هدفا.

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