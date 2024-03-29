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فريج تكتب تاريخا نادرا في سجلات الكرة النسوية الأردنية

3/29/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - كتبت مدربة فريق الأهلي السعودي لكرة القدم منار فريج، تاريخا جديدا للكرة النسوية الأردنية، بعد أن ظفرت، أول من أمس، مع فريقها، بلقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات بنسخته الأولى، عقب الفوز في المباراة النهائية على الشباب بثلاثة أهداف لهدفين.
ونجحت فريج في خطف الأنظار، بعد أن قامت بجهد مميز مع“الراقي” منذ تسلمها مهمة قيادة الفريق، وتوجته في أواخر الموسم بالفوز بلقب الكأس، الذي يعد ثاني أكبر البطولات بالكرة النسوية في السعودية بعد بطولة الدوري، والذي نجح النصر في الظفر به.
وأصبحت فريج، من خلال اللقب الذي رفعته على أرضية ملعب“المملكة أرينا”، أول مدربة أردنية تظفر بلقب على صعيد البطولات النسوية الخارجية، ما يجعلها من أفضل المدربات على الصعيد العربي ومنطقة غرب آسيا، علما أنها تحمل أعلى الشهادات التدريبية في العالم (دورة المحترفين).
وتتواجد حارسة المرمى الأردنية روند كساب، والمدافعة آية المجالي برفقة فريق الأهلي، وراهنت فريج على حضورهما القوي مع منتخب السيدات، من أجل تحقيق أهدافها ببناء فريق منافس من جهة، وتأكيد قوة اللاعبة المحلية في المحافل الخارجية من جهة أخرى.
كما يتولى الأردني أكرم السطري مهمة مدرب حراس المرمى بالفريق، ويتواجد قيس معمر مع الجهاز الفني بمهمة مدرب اللياقة البدنية، ما يؤكد أن الإنجاز الذي تحقق جاء بسواعد أردنية.
وبينت فريج، في معرض ردها على استفسارات“الغد”، أنها سعيدة بالمساهمة في تحقيق أول بطولة بسجلات النادي الأهلي، مقدمة الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي، والجماهير التي كانت مساندة للفريق بكل الأوقات.
وأضافت“النسخة هذه كانت صعبة بالنسبة لنا، استطعنا أن نخرج بطل الدوري فريق النصر من ربع النهائي، ونجحنا في تخطي القادسية بالمربع الذهبي، والحمد لله بأن النهائي كان حليفنا أمام الشباب الفريق العنيد”.
وذكرت فريج بأنها فخورة بجهازها الفني بوضعه بصمة مميزة في هذه المسابقة، كونه الجهاز العربي الوحيد في الدوري السعودي للموسم الحالي، مؤكدة أن العمل المميز مع الأهلي لن يتوقف عند حد هذا التتويج.
وبدأت فريج البالغة من العمر 36 عاما، مهمتها مع الأهلي في الموسم الماضي، واحتلت مع نهاية الموسم المركز السادس على سلم الترتيب، فيما يتواجد فريقها بالمركز الثاني حاليا بالدوري السعودي الممتاز برصيد 21 نقطة، قبل جولتين على ختام البطولة.
وتولت فريج، في آخر محطاتها المحلية، مهمة المدرب العام لمنتخب السيدات إلى جانب المدرب البرتغالي السابق ديفيد ناشيمينتو، فيما أشرفت على تدريب العديد من المنتخبات الوطنية (تحت سن 20 و17 و16)، وفازت بـ6 بطولات على مستوى غرب آسيا، وأيضا لقب آخر في المنطقة ذاتها مع منتخب الواعدات مطلع العام 2022، إلى جانب الفوز بألقاب الدوري والكأس محليا، ولقب بطولة غرب آسيا في العام 2019 مع فريق شباب الأردن.

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