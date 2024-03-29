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الحسين إربد يتطلع لتأكيد هيمنته أمام معان وشباب الأردن يستقبل الرمثا

3/29/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تنتظر فريق الحسين إربد مهمة جديدة نحو هدفه المرصود منذ بداية الموسم الحالي، بالصعود إلى منصة التتويج والظفر بلقب الدوري المحترفين لكرة القدم، من خلال استكمال مشواره بالمسابقة ومواجهة معان على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم، لحساب الجولة الخامسة عشرة.
ويتطلع الحسين لتأكيد سطوته التاريخية على معان خلال مسابقة الدوري، من خلال مواصلة سجله خاليا من الهزائم أمامه، بعد أن التقيا سابقا في 7 مناسبات، تمكن الحسين من الفوز في 4 منها، آخرها بمرحلة الذهاب بهدف نظيف، فيما حضرت نتيجة التعادل 3 مرات.
وفي التوقيت نفسه، يستقبل شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، في مواجهة مثيرة تسودها العناصر الشابة من الفريقين.
وافتتح فريق شباب العقبة الجولة بفوز مثير على نظيره مغير السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت، أول من أمس، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، إذ تكفل محمد الحسنات والكولومبي كريستيان فارجاس في قلب الطاولة على منافسه بعد التقدم بالنتيجة عبر زيد أبو الريش.
ورفع شباب العقبة رصيده من النقاط إلى النقطة 22 ووحيدا بالمركز الرابع مؤقتا، فيما استقر مغير السرحان في المركز السابع وبرصيده 14 نقطة.
وأقيمت مباراة وحيدة أمس، جمعت السلط وسحاب على ملعب السلط.
وتختتم الجولة الخامسة عشرة غدا، حيث يلعب الجليل مع الأهلي على ستاد الحسن، فيما تقام القمة المرتقبة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان، علما أن جميع المباريات خلال شهر رمضان المبارك ستقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
ويسعى الحسين إربد صاحب الـ40 نقطة، إلى تعزيز صدارته، بانتظار الاستفادة من نتيجة مواجهة“الكلاسيكو” مساء الأحد.
ويملك المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود، أوراقا مميزة عديدة داخل الملعب وعلى دكة البدلاء، تجعل الفريق قريبا من تحقيق الفوز بأي مباراة بغض النظر عن هوية المنافس، نظرا للخبرات الكبيرة المتواجدة عند اللاعبين الذين يلعب عدد جيد منهم في صفوف منتخبي الرجال والأولمبي.
وتتركز خيارات محمود على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة، محمود مرضي وعبد العزيز نداي.
ويعيش معان ظروفا صعبة في الآونة الماضية، جعلته في موقف صعب على سلم الترتيب مؤخرا، بعد أن فقد 8 نقاط في آخر 3 مواجهات، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، علما أن الجولة الماضية شهدت خسارته بالنتيجة الأكبر بدوري المحترفين بخماسية بيضاء أمام الفيصلي.
ويقود معان المدرب عامر عقل، والذي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تشكل دافعا معنويا له وللاعبيه في مهمته التدريبية الأولى له كمدير فني بفرق المحترفين، معتمدا في خياراته على كل من رشيد رفيد، أيسر صباح، جبر خطاب، محمد فال، حربي أحمد، عون المحارمة، وليد عثماني، ضرار بن سعد الله، يوسف الرواشدة، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات.
وفي المواجهة الثانية، يسعى فريقا شباب الأردن والرمثا لتصحيح مسارهما بمرحلة الإياب، بعد أن تلقى كل منهما الخسارة في الجولة الماضية، ويحل الرمثا خامسا برصيد 19 نقطة، وشباب الأردن سادسا برصيد 16 نقطة.
ويأمل المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، في أن يستمر لاعبوه بتقديم المستوى الفني المتميز، رغم قلة خبراتهم في البطولات القوية، ويبرز بصفوف الفريق كل من سلامة سلمان، حسن حلوة، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد طه، فضل هيكل، محمد أبو طه، أحمد صبرة، حمزة النعيم، أويس زيادات وأيهم هشام.
وبدوره، ينظر المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور إلى مواجهة الليلة، باعتبارها الطريق الأمثل لإعادة المسار، وتأكيد تفوقه على شباب الأردن فريقه السابق كمدرب، بعد أن فاز في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة.
ومن المتوقع أن يدفع البزور في المباراة بكل من عبد الله الشقران، عبد الرحمن الدرايسة، المعتصم بالله الزعبي، خالد أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن أبو الكاس، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.

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