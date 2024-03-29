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السلط يحقق فوزا قاتلا على سحاب بدوري المحترفين

3/29/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حقق فريق السلط فوزا قاتلا على نظيره سحاب بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب السلط، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتقدم فريق السلط بالنتيجة عند الدقيقة 25 عبر اللاعب محمد غانم من تسديدة قوية، فيما عدل لاعب سحاب أحمد أبو كبير النتيجة لفريقه عند الدقيقة 72، فيما سجل زميله رواد أبو خيزران هدفا عكسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

ورفع السلط رصيده من النقاط إلى النقطة 16 وفي المركز السادس، بينما تجمد الرصيد النقطي لسحاب عند 9 نقاط وبالمركز الثاني عشر والأخير.

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