السلط يحقق فوزا قاتلا على سحاب بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حقق فريق السلط فوزا قاتلا على نظيره سحاب بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب السلط، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وتقدم فريق السلط بالنتيجة عند الدقيقة 25 عبر اللاعب محمد غانم من تسديدة قوية، فيما عدل لاعب سحاب أحمد أبو كبير النتيجة لفريقه عند الدقيقة 72، فيما سجل زميله رواد أبو خيزران هدفا عكسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.
ورفع السلط رصيده من النقاط إلى النقطة 16 وفي المركز السادس، بينما تجمد الرصيد النقطي لسحاب عند 9 نقاط وبالمركز الثاني عشر والأخير.
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