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من صدقة الماء لـكوبون الخبز وخيرات رمضانية.. قصص طلابية ملهمة

3/29/2024 11:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان - في شهر رمضان المبارك، تترسخ الكثير من القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الصغار والكبار على حد سواء، لذا، تحرص العديد من العائلات والجهات التربوية في المدارس، على إيجاد مشاريع وأفكار بناءة تسهم في ترسيخ مبدأ "مساعدة الآخرين ولو بأقل القليل".
ومن خلال متابعة والدة الطالبة لجين في الصف الثالث لـ"جروب الصف"، كانت هناك فكرة خلاقة أرسلتها المعلمة لحملة خيرية رمضانية تأتي تحت شعار "كاسة مي تُحيي الحي"، والتي تقوم على فكرة جمع عبوات من المياه وتوزيعها على المساجد، أو أي مكان بحاجة إلى مياه سبيل خلال هذا الشهر.
وتقول والدة لجين، إنها تحمست جداً للفكرة، خاصة وأنها تصلي التراويح في المسجد، وتشهد على كمية استهلاك المياه من قبل المصلين، مبينة أن التبرع سيكون من خلال ابنتها في الصف، وأيضاً قامت بجمع مبلغ من عائلتها لتشارك فيه بحملة سقيا الماء، ما يعزز لديها الإحساس بعظمة عمل الخير.
وجاء في الرسالة الموجهة من المدرسة إلى الطلبة في الصف عن الحملة، أن "صدقة الماء من أعظم الصدقات التي يتقرب بها المرء عند الله تعالى، فما بالكم في هذا الشهر الفضيل، فالماء أصل الحياة، لذا سيتم توزيع الماء بالمساجد والأماكن التي بحاجة إلى ماء سبيل، شاركونا بعطائكم ولكم الأجر، وجزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم".
هذه الحملة هي إحدى الحملات الخيرية التي تقوم بها العديد من المدارس، والتي تستغل شهر رمضان من أجل نثر بذور الخير في نفوس الأطفال، والطلبة اليافعين، وأن يكون رمضان موسم خير يتسابقون فيه إلى خدمة مجتمعهم، وهناك بعض الأفكار التي تستمر حتى ما بعد رمضان، خاصة حين يكون تأثيرها على الأطفال على المدى البعيد، ويمكن تطبيقها في أي وقت.
ومن الحملات الأخرى كذلك، والتي وجدت تفاعلاً بين الطلبة وذويهم، ما أقدمت عليه كذلك إدارة إحدى المدارس، وبالتعاون مع جهة رسمية ومعتمدة في المنطقة، والتي تأتي تحت شعار "خبزك علينا"، والتي يقوم بها الطلبة بالتبرع بمبلغ مالي بسيط، كل حسب قدرته، أو من خلال المصروف اليومي للطفل، لشراء كوبون محدد السعر من الخبز، ومن ثم توزيعه على المحتاجين ليتمكنوا من الحصول على حاجتهم من الخبز بشكل مجاني، ولفترات معينة.
مثل هذه الحملة، تتمنى والدة الطالبة ريتاج أن تستمر على المدى البعيد، كونها فكرة خلاقة وإيجابية لدى الاطفال على اختلاف أعمارهم، خاصة وأن نسبة التبرع بـ"كوبون الخبز" قليلة ويمكن لأي طالب أن يتبرع بها من مصروفه الشخصي، بالتالي "يقدرون النعم التي يعيشون بها مع عائلاتهم وأن هناك الكثيرين ممن هم غير قادرين على شراء أبسط الأساسيات وهي الخبز".
حملة أخرى، كذلك، انطلقت خلال الشهر الفضيل في بعض المدارس، وهي حملة "سارعوا بالخيرات الرمضانية"، والتي تهدف إلى جمع مواد غذائية من خلال تبرع الطلبة والهيئة التدريسية، حيث تشمل المواد الغذائية الرئيسية الأساسية لكل بيت، ومن ثم التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توزيعها على مستحقيها من العائلات المحتاجة، وعادةً ما تكون من المناطق السكنية الموجودة في المنطقة.
ولتعزيز مفهوم التطوع كذلك بين نفوس الطلبة، وخاصة في رمضان، عمدت مدارس أخرى إلى أن يكون هناك تعاون بين الطلبة فيها وعدد من الجمعيات الخيرية أو المبادرات الخيرية التطوعية الرسمية، التي تقوم سنوياً بعمل أنشطة تطوعية لصالح العائلات او الأيتام والأشخاص الأقل حظاً في بعض المناطق النائية والفقيرة.
ومن خلال التنسيق مع المبادرات، يتم اختيار مجموعة من طلبة المدرسة، حيث يتوجهون لبيوت العائلات المحتاجة، وتقديم المساعدة لهم بشكل مباشر، عدا عن فكرة المشاركة في تنظيم الفعاليات الرمضانية الخيرية، والتي من شأنها أن تنمي لدى الطلبة روح التكافل والتعاون، وإحياء بذور التطوع في نفوسهم، وامتدادها إلى ما بعد المرحلة المدرسية.
ولتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين الطلبة أنفسهم والكادر التعليمي، ولتعزيز مفهوم قيمة موائد الرحمن في نفوسهم، عمدت العديد من المدارس على تنظيم حملات موائد الرحمن في رحابها، وتجميع أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في هذه الإفطارات المشتركة والتي يجتمعون فيها على الألفة والمحبة والتعاون ومشاركة الطعام في الوقت ذاته، وهذه الأنشطة لغايات تعزيز التوادد والتراحم بين الطلاب وسط أجواء مسلية وروحانية، ويتم فيها أداء الصلاة والدعاء.
الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، كان قد بين لـ"الغد"، أن المدرسة "البيئة التربوية" لها دور كبير في تعزيز مفاهيم المساعدة والتكافل في نفوس الطلبة على اختلاف مراحلهم العمرية، ويساعد ذلك في ترسيخ فكرة التطوع لدى الأجيال مع مرور الوقت، وان لا يكون فقط لفترات محددة.
ولكون رمضان، على وجه التحديد، تنشط فيه الحملات الخيرية لمساعدة الآخرين، يرى النوايسة أنها فرصة ليكون أسلوبا تربويا لتغيير مفاهيم التعاون والتكافل لدى الأبناء، من خلال تعاونهم مع زملائهم في المدرسة والهيئية التدريسية، وتحفيز الطلاب على التبرع وتقديم العون للآخرين، ما يزيد من تفاعلهم المجتمعي بشكل عام، وفي مختلف مناحي الحياة.
ويمكن أن يستمر عدد كبير من الطلبة وعائلاتهم في التواصل مع الأسر المحتاجة ومساعدتها على فترات طويلة، وتمسي تلك العادات في رمضان "مستمرة يساعد على ديمومتها الأهل والبيئة التربوية في الوقت ذاته".
وما يزيد من فعالية تلك الحملات الخيرية في نفوس الطلبة وفي مجتمعهم، وفق النوايسة، أنها تتم بشكل جماعي "ممتع" يزيد التفاعل لدى الطلبة، ويسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم من طاقة تكافلية وخيرية، وينمي لديهم الجانب المخفي من شخصياتهم التفاعلية التي قد لا تظهر إلا من خلال تنظيم مثل هذه الحملات الخيرية التي تتواءم مع قدراتهم وطاقاتهم في "مد يد العون للآخرين".

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