الصفدي يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة التي تسببها في قطاع غزة.
وكتب الصفدي على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "تروي وكالات الأمم المتحدة قصصا مرعبة عن المعاناة في غزة" حيث "قتل أكثر من 30 ألفا. وأكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة. هذه الحقائق عار على العالم".
وتابع: "يجب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف هذه الكارثة، وهو ما يطالب به القانون الدولي والقيم الإنسانية".
والخميس، أمر قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع، إسرائيل التي تتهمها جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للسكان الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني ووقف انتشار المجاعة.
وعلق الصفدي على القرار بقوله: "محكمة العدل الدولية تتحدث مجددا. الكارثة الإسرائيلية في غزة يجب أن تنتهي. جميع السكان في غزة يتضورون جوعا بسبب عدم فتح إسرائيل للمعابر البرية في تحد للعالم كله".
MENAFN29032024000072011014ID1108038190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.