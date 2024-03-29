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سفارة الإمارات تشرف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية بالأردن

3/29/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان الاشراف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية في الأردن، المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة احمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية، حيث استهلت تنفيذها منذ بداية شهر رمضان الفضيل.

وقد شارك سعادة المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال السفارة في مبادرة الافطار الجماعي لنحو ألف مستفيد من الأيتام وذويهم، والذي أقيم في حديقة زها في منطقة جبل الزهور بعمّان، وذلك بالتعاون مع الهلال الإحمر الأردني، وحضور عدد من المسؤولين والنشطاء في مجال العمل الإنساني والخيري.

كما تم توزيع طرد غذائية على الأسر العفيفة ضمن مشروع طرود غذائية المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الفئات المستحقة في العديد من المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين بالمملكة.

ورحب معالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني بدعم ورعاية السفارة الإماراتية لمثل هذه المبادرات وتقديم المساعدات للأسر العفيفة والايتام، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن ١٣ ألف يتيم من الاردن تكفلهم دولة الامارات بالتعاون مع الهلال الاحمر الاردني، كذلك مبادرات عديدة تقدمها السفارة الاماراتية في عمّان.

وقال إن مثل هذه المبادرات والمشاريع الخيرية الإماراتية، تؤكد عمق العلاقة وخصوصيتها بين الأردن والإمارات، والتي تتوجها العلاقات الوثيقة والقوية بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة في جلالة الملك عبدالله الثاني و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة(حفظهما الله)

وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين الهلال الأحمر الأردني والهلال الأحمر الإماراتي، وهذا الافطار الجماعي خير دليل على ذلك، مؤكدا أن البلدين الشقيقين دائما وابدا يعملان على تعزيز التعاون الثنائي والمشترك بين الأشقاء.

وقال المستشار حمد المطروشي، في كلمة له: اننا في هذا اليوم المبارك في شهر رمضان الفضيل، نجسد معاً العلاقات الأخوية المتينة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وعبّر عن حرص السفارة، على رعاية المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية التي تعكس الرسالة الإنسانية التي تنتهجها دولة الإمارات في تحقيق التكافل والرخاء للأشقاء والإنسانية جمعاء، والتي تعتبر ركناً أساسياً في سياسة الدولة الخارجية.

كما أشاد بالتعاون الأصيل بين الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
والهلال الأحمر الأردني لتحقيق الأهداف السامية في دعم الأسر العفيفة وتنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية والتنموية المفيدة.








وقدم شكره إلى الحكومة والسلطات الأردنية والجمعيات الخيرية،على التعاون الكبير والإمكانات المقدمة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة لدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن مشروع افطار صائم في الأردن، يأتي بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يوزع مئات الوجبات على الصائمين يومياً وفي مختلف المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين، كما تساهم مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في دعم مشروع إفطار صائم بالأردن.

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