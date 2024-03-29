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اجتماع مرتقب لوضع تصور لسلام إقليمي ينطلق من غزة

3/29/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أكد مصدر مطلع أن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية عرب الذي تم إقراره خلال اجتماع دبلوماسي ضم مسؤولين عربا ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، سيناقش خطة تتضمن تصورا عربيا لخطة سلام إقليمي شامل، تبدأ بإنهاء الحرب على قطاع غزة ثم إطلاق مسار يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل، استنادا إلى مبادرة السلام العربية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الخطة ما تزال في مرحلة النضوج، وهي في طور المباحثات والمفاوضات مع الجانب الأميركي وعدة دول مؤثرة على واشنطن وفي المنطقة، وتربطها علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وتابع: "تسعى واشنطن من خلال اجتماع الخبراء المرتقب لبلورة موقف عربي - فلسطيني - إسرائيلي مشترك بشأن كيفية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وسيناريوهات اليوم التالي للحرب".
وشارك في اجتماع القاهرة الوزاري، كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات ريم الهاشمي.
كما شارك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.
وتناول الاجتماع التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.
وأكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية.
وحذر المشاركون من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.
وأطلع الوزراء العرب وزير الخارجية الأميركي على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية، من خلال تنفيذ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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