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تعديلات نظام اللجان الطبية توسع صلاحيات وزير الصحة والأمين العام

3/29/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - أحالت الحكومة الى ديوان التشريع والرأي نظام اللجان الطبية لسنة 2024، لدراسته وإقراره من قبل مجلس الورزاء للسير في الإجراءات القانونية لإقراره والسير به والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتبع النظام لوزارة الصحة، ويتم العمل به من خلال مديرية اللجان الطبية، ويعد بديلا لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014.
وتشكل بموجب النظام مجموعة من اللجان الطبية هي: اللجنة الطبية اللوائية، اللجنة الطبية اللوائية العلاجية، اللجنة الطبية المركزية، اللجنة الطبية المركزية العلاجية، اللجنة الطبية القضائية، اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية، اللجنة الطبية العليا، واللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة.
وشددت مسودة النظام الجديد على ضرورة احتفاظ كل لجنة بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
أما اللجان الطبية اللوائية والمركزية العلاجية في المستشفيات، فتشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى، فيما تشكل اللجنة الطبية اللوائية والمركزية في مديريات الصحة بقرار من الأمين العام، وتشكل اللجنة الطبية القضائية أيضا بقرار من الأمين العام، بيد أن اللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
وحدد النظام آليات تقديم الطلبات، بحيث تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى الوحدة المعنية في مديرية الصحة، فيما تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العلاجية في المستشفيات إلى مدير المستشفى، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية إلى مدير الصحة في الأقاليم الثلاثة؛ الشمال والوسط والجنوب، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة العليا إلى الوزير.
وحددت المسودة آليات اعتراض المواطنين على قرارات اللجان، حيث يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجان الطبية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، وللمدير إعادة القرار إلى اللجنة الطبية التي أصدرته لإعادة النظر فيه أو الموافقة على تحويله إلى لجنة طبية أعلى مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
وحددت المسودة تشكيل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات: تقدير السن بناء على طلب من الجهات الأمنية والقضائية، والنظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر، وتحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع من خدمات المعونة الوطنية، إضافة إلى تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص، وفحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي، وأي مهام أخرى يقررها الوزير، بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات.
وأشارت المسودة إلى أنه يرسل قرار اللجنة الصادر عنها بخصوص المهمة المحالة إليها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية، خلال مدة شهر من صدوره.
وبينت أن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية في المستشفيات تشكل من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما، والفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في الحكومة، وأي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها، بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص.
ووفقا للمسودة، تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية في المستشفيات من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى المهام والصلاحيات الآتية: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تزيد مدتها على ثلاثين يوما ولا تتجاوز تسعين يوما، وأي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها.
وجاء في المسودة: "تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى مهام وصلاحيات: تحديد نسبة العجز، وإضافة الوالدين والأبناء والإخوة الذكور فوق 18 عاما إلى بطاقة التأمين الصحي، وفحص طالبي الاستخدام لوظائف الفئتين الأولى والثانية، إضافة إلى تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام، فضلا عن فحص طالبي الاستخدام في الوظائف المؤقتة والوظائف للفئة الثالثة".
كما يناط باللجنة فحص الطلبة لغايات الابتعاث ودراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي، من أجل النظر في إعفاء الطلبة من الالتزام بالقرض الجامعي والمنح، وأي مهام أخرى تكلف اللجنة بها من قبل الوزير.
أما اللجنة الطبية العليا فتشكل من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم؛ حيث تتولى اللجنة مهام وصلاحيات: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما، إضافة إلى فحص الحالات أو تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام، فضلا عن تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام والموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي.
كما يناط باللجنة العليا تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله، وفحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، وتحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية، والنظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام، والتي يحيلها الوزير إليها، وإصدار القرار المناسب بشأنها وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.
ووفقا للمسودة، تشكل اللجنة الطبية القضائية في كل من إقليم الشمال، والوسط، والجنوب من خمسة أطباء، على أن يكون بينهم اختصاص طب شرعي، وطب تأهيل، وطب جراحة عظام، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات النظر في الحالات المحولة من الجهات القضائية لإصدار قرار بتحمل الشخص الحبس من عدمه، وتحديد نسب العجز، وتشخيص العاهات المحولة إليها من الجهات القضائية، ودراسة التقارير الطبية المقدمة للجهات القضائية لبيان صحة وواقعية ما ورد في أي تقرير طبي يقدم لهذه الجهات، وبطلب من الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة الاختصاص المكاني.
ويرسل القرار الصادر عن اللجنة الطبية القضائية المتعلقة بالمهام المشار إليها إلى الجهات القضائية المعنية بالقرار خلال مدة لا تتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وتبعا للمسودة، يشكل الوزير اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية في العاصمة من خمسة أطباء، على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي، وطبيب استشاري عظام، وطبيب استشاري تأهيل، ويسمي الوزير رئيسا لها، ويتولى مهام وصلاحيات: تحديد نسبة العجز للحالات المعترض عليها من اللجنة الطبية القضائية، وإعادة النظر بتقدير نسبة العجز بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأي مهام أخرى يقرر الوزير تكليف اللجنة بها، بحيث يرسل قرار اللجنة إلى صاحب العلاقة، وللمديرية.
وتصدر اللجان الطبية قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس، وفي حال غياب الرئيس تنعقد اللجنة برئاسة الأقدم في الدرجة.
ويكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية للتنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام هو اللجنة الطبية العليا، وللوزير تشكيل لجنة طبية أو أكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجنة الطبية اللوائية والمركزية العلاجية في المستشفيات، أو لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها على مديرية اللجان الطبية.
وأتاح النظام للوزير الموافقة على قيام أي لجنة طبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل أجور.
ووفقا للمسودة، تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها، وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب إيرادها فيها، بحيث يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار، فيما يعمم الوزير النموذج الطبي المعتمد على المستشفيات ومديريات الصحة في القطاعين العام والخاص للالتزام به.
ويلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للاستشارات الطبية، والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض، وتحت طائلة المسؤولية، ولا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي إلا من طبيب شرعي اختصاصي بناء على تقرير أولي من الطبيب الذي عاين الحالة، وتقارير استشارية علاجية من الأطباء المختصين.
وفي حال زادت مدة التعطيل على أربعة أشهر، يصدر التقرير من طبيبين شرعيين مختصين، ويتم العمل بالملاحق المرفقة بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على النحو الاتي: 1- المبادئ العامة والتعريفات لعمل اللجان الطبية، 2- نسب العجز، 3- النماذج والتقارير الطبية المنصوص عليها في هذا النظام، ب- للوزير تعديل الجداول على أن يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
وتطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم، وإذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة، فيجوز انتداب عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة للقيام بمعاينة المريض وفحصه.
وأشارت المسودة إلى أنه "يعفى طالبو استقدام العاملات المنزلية والذين تبلغ أعمارهم سبعين عاما فما فوق من الحضور إلى اللجنة الطبية المختصة لغايات الفحص، على أن يتم إبراز الوثائق التالية لصاحب الطلب: شهادة تفقد حياة، جواز سفر ساري المفعول، ووثيقة رسمية تثبت وجوده داخل البلاد".
ويكون الاعتراض أو الاستئناف على أي من قرارات اللجان الطبية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض أو الاستئناف قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
وفي حال صدور قرار من اللجنة الطبية القضائية بتحديد نسبة العجز أو تشخيص الإعاقة أو مدة التعطيل بسبب إصابة ناجمة عن أي حادث وكان المصاب مؤمنا أو مستفيدا من وثيقة تأمين، وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين وطرفا بالقرار، فيجب إبلاغ شركة التأمين بالقرار، ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به وجاهيا أو إلكترونيا.
وأتاحت المسودة للوزير أو الأمين العام، ولأسباب مبررة، أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه، ويعد القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا.
وتتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو الآتي: مبلغ 30 دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا.
ويدفع طالب الخدمة مبلغ 50 دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية ولجان دراسة الحالات التي يشكلها الوزير.
ويدفع مبلغ 100 دينار بدل فحص للحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.
ويستثنى من دفع البدلات، الحالات المحولة من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لتحديد نسبة العجز لغايات طلب الانتفاع من خدمات المعونة الوطنية والحالات التي تعرض لغايات المتقاعدين الذين أنهيت خدماتهم.
ويلتزم طالب الخدمة بدفع مبلغ 50 دينارا بدل فحص المريض غير الأردني الذي يعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية، ومبلغ 100 دينار بدل عرضه على اللجنة الطبية القضائية، فيما يلتزم بدفع مبلغ 150 دينارا بدل عرضه على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية. وأشارت المسودة إلى أن البدلات المالية تستوفى من قبل المحاسب المختص مباشرة، وتحول لصالح صندوق التأمين الصحي المدني.
وبموجب النظام، يتم صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجان بواقع 25 دينارا للجلسة الواحدة للرئيس والأعضاء، على ألا تتجاوز 100 دينار شهريا، ويصرف لمقرر اللجنة/ السكرتير مبلغ 15 دينارا للجلسة الواحدة، على ألا يتجاوز المبلغ 60 دينارا شهريا، وتصرف من المخصصات المرصودة في وزارة الصحة لهذه الغاية.
وشددت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة".
ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وجداول نسب العجز، بما في ذلك بدل الخدمات الذي يستوفى عن إصدار التقارير الطبية.
ويلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 والجداول الصادرة بموجبه، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل، ويستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

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