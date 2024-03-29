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البيئة تنأى بنفسها عن حماية الغابات.. من يتحمل المسؤولية؟

3/29/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- تراجعت مساحة الغابات في الأردن، خلال الأعوام الماضية، لتشكل ما نسبته 0.4 % فقط من مجمل المساحة الكلية للمملكة، والتي تتركز بشكل رئيسي في المناطق الشمالية، وفق ما كشفته نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع.
وتتعرض الغابات في المملكة لتحديات عدة من بينها الحرائق، والاعتداءات، والتوسع الحضري، إضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية، بحسب ما ورد في التقرير.
فما بين 2009 و2021، سجلت وزارة الزراعة نحو 792 حريقا تسببت بفقدان نحو 29465 دونما، وإحراق حوالي 29011 شجرة، بحسب إحصائيات تعلن لأول مرة، حصلت "الغد" على نسخة منها.
ومقابل 63 حريقاً شهدتها الغابات العام 2022، إلا أنه في العام الماضي لم يسجل سوى 25 حريقا؛ حيث احتلت الحرائق في غابات جرش، وعجلون، وإربد، والعاصمة عمان المراتب الأولى، تلتها البلقاء والكرك، والزرقاء والأغوار الجنوبية بمعدلات متدنية، بحسب الإحصائيات ذاتها.
وفتحت هذه الأرقام باب التساؤلات حول من يتحمل مسؤولية حماية الغابات في المملكة من الحرائق والاعتداءات، في ضوء نأي وزارة البيئة بنفسها عن تحملها، ملقية بها على عاتق وزارة الزراعة، وفق ما أكده مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس بلال قطيشات.
ورغم محاولات "الغد" المتكررة التواصل مع وزير البيئة د.معاوية الردايدة، للاستدلال على تفاصيل دور وزارته في شأن التعامل مع ملف حماية الغابات، لكنها لم تتمكن من الحصول على رده، فيما رفض قطيشات منح أي تفاصيل بهذا الصدد.
ومقابل موقف وزارة البيئة هذا جاء رد وزارة الزراعة، على لسان مدير مديرية الحراج فيها المهندس خالد المناصير، الذي أكد "أن ثمة إجراءات عدة اتخذت بهدف زيادة رقعة مساحة الغابات، منها الانتهاء من زراعة مليون غرسة حرجية منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحتى شهر آذار (مارس) الحالي، ضمن مبادرة زراعة العشرة ملايين شجرة خلال عشر سنوات، التي أطلقت في تموز (يوليو) 2020".
ومن أجل الإعلان عن تفاصيل هذا الإنجاز، ستعقد وزارة الزراعة اجتماعا مطلع شهر نيسان (إبريل) المقبل، وبحضور أمناء عامين وزارات البيئة، والمياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي، والحراج والمراعي، والمشاريع والتنمية الريفية، إلى جانب ممثلين آخرين، لمناقشة الأمور المتعلقة بالإنجازات التراكمية المتحققة في مبادرة زراعة العشرة ملايين شجرة خلال عشر سنوات.
ولفت المناصير لـ"الغد"، إلى أن "الوزارة، وضمن خطتها الزراعية، بدأت العمل على إنشاء غابات مستدامة في مناطق الكورة وجرش وكفرنجة، والتي تتميز بوجود مصادر مائية معالجة".
وبين "أن نسبة النجاح في هذه المشاريع تتجاوز 95 %، في وقت حددت فيه الوزارة مبالغ مالية يجب توفيرها كمخصصات بهدف زيادة مساحة الغابات".
وأرجع أسباب النجاح إلى "عدم الاعتماد على مياه الأمطار المتساقطة خلال فصل الشتاء لكونها متذبذبة، ما دفع بالوزارة للبحث عن بدائل وعبر الاتفاق مع الجهات وأصحاب العمل للحصول على المياه الصادرة عن عمليات الإنتاج لديهم، وتجميعها ومعالجتها، واستخدامها لسقاية الغراس الحرجية".
وبشأن الحد من الاعتداءات على الغابات من قبل من يطلق عليهم "الحطابون"، لفت المناصير الى أن "الوزارة خاطبت المحافظين في المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للغابات، بهدف العمل على ضبط مكرري الاعتداءات، ضماناً لإحالتهم للمحكمة المختصة، وإيقاع أشد العقوبات عليهم".
وقال المناصير "جرى ضبط حطابين من قبل المحافظين، وتحويلهم للمحكمة المختصة، حيث يقبع مكررو الاعتداءات في السجون حاليا".

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