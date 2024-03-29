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الحكومة: أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد استغلال المشاعر والعواطف

3/29/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- جدد قادة حركة حماس حملة التحريض والتأليب التي تقودها الحركة على الأردن وذراعها جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن التدخل في الشأن المحلي.
وحملت تصريحات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في فعالية نسائية في الأردن التأكيد على نوايا الحركة تجاه الأردن.
الرد الحكومي الأردني في بدايته كان قاسيا، وهذه الأفعال عبر عنها حديث الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين الذي قال "إنّ هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف".
وقال المبيضين "إنّ أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت التركيز الأردني".
وشدد على أنّ الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية، ولا ينظر إلى بعض المراهقات السياسية.
وأشار إلى أنّ هناك إفلاسا من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى.
وطلب مبيضين من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم والصمود للأهل في قطاع غزة.
وأكد أنّ السلام هو الخيار الإستراتيجي، ومعاهدة السلام هي التي تمكن الأردن من ممارسة الدور في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية.
في الاثناء، شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، مسيرات بعد صلاة الجمعة أمس، شاركت فيها فاعليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وطالب المشاركون في المسيرات دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين العزل الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين العزل.
وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.-(بترا)

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