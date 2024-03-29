شرطة الاحتلال تحذر قادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نتنياهو

شرطة الاحتلال تحذر قادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نتنياهو
التاريخ
3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة ترسل رسائل تحذيرية لقادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مظاهرة تل أبيب.
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