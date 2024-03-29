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شرطة الاحتلال تحذر قادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نتنياهو

3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة ترسل رسائل تحذيرية لقادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مظاهرة تل أبيب.

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